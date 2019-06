Tornar-ho a fer

Torra, balanç i iniciativa. I precisament avui Quim Torra passarà balanç al Parlament del seu primer any de mandat. Més enllà de gestionar l'autonomia, poca cosa té políticament a oferir el president si no aconsegueix quelcom similar a un full de ruta per avançar de forma efectiva cap a la República. Oblidada la restitució i amb la certesa que proposar un referèndum tindrà un cost encara més alt que el de l'1-O si l'organitza (inclús si només l'avala) el Govern, els partits i les entitats han de trobar camins transitables, ja que ni aquest ni el del diàleg amb Madrid ho semblen. Unes eleccions podrien ser una sortida, però si es supera el 50% dels vots cal respondre com es farà efectiva la república.



La consulta de Colau. A Barcelona el panorama es va aclarint. Ada Colau ha decidit ser alcaldessa gràcies als vots de Manuel Valls i avui presentarà una consulta interna per avalar el pacte amb el PSC, malgrat que aquest no estarà escrit abans de dissabte. L'entesa, que els socialistes també validaran a cegues, permetrà recollir els vots de Ciutadans i allunyar ERC, que va guanyar les eleccions, de l'alcaldia. Ahir Sara González i Joan Serra Carné van entrevistar Ernest Maragall, que ja es prepara per fer oposició a Colau si no hi ha sorpreses o interferències d'última hora. L'alcaldessa estarà en mans de Valls. Veurem què en queda del seu projecte regenerador i de trencament amb les elits.

Ferran Casas i Manresa

En situacions de tensió, les equidistàncies queden esborrades. És el que els passa aal diari Ctxt.es quan escriuen per justificar el pacte d'Ada Colau amb el PSC per assegurar-se els vots de Manuel Valls i, per tant, l'alcaldia, el seu objectiu últim. Els autors, formalment alineats en posicions esquerranes radicals i defensors dels drets en un sentit ampli, basen la seva argumentació en què ERC és "processisme pur i dur" i que les aliances antinaturals tampoc han d'escandalitzar ningú: "O és que els anticapitalistes de la CUP no van donar suport al govern de la pitjor dreta neoliberal catalana de la història durant més d'un trienni?", es pregunten de forma retòrica abans de blanquejar la figura de Valls, presenten com un outsider a Ciutadans, el seu partit. Podeu llegir-ho aquí La tendència dels partits i entitats a fer declaracions abans i després d'esdeveniments concrets és inesgotable. El judici de l'1-O al Tribunal Suprem, especialment en jornades rellevants com la d'ahir, així ho ha constatat. Fins al punt que la quantitat de dirigents que parlen pot provocar cues i aglomeracions abans de començar la vista. A la plaça de les Salesas, molt a prop del Suprem, ahir hi van parlar Marcel Mauri (Òmnium), Josep Cruanyes (ANC), el vicepresident Pere Aragonès i també Gabriel Rufián, cap de files d'ERC a Madrid.concretament sobre pactes a l'Estat, i sense haver pogut fer declaracions. Borràs, això sí, va poder atendre els mitjans més endavant, quan ja havia arrencat la sessió.Tal dia com avui de l'any 1956,de clubs, que hi havien arribat per invitació. La final es va disputar al Parc dels Prínceps de París i l'equip espanyol es va imposar per quatre gols a tres a l'Stade de Reims. De Copes d'Europa en vindrien quatre més de seguides. Aquí podeu veure un resum del partit al No-Do , el noticiari franquista. L'equip blanc és el que lidera el rànquing amb 13 copes.El 13 de juny de l'any 1946 naixia a Barcelona l'escriptora i periodista, que va morir d'un càncer de mama a la mateixa ciutat l'any 1991. És una figura clau de la literatura catalana contemporània. En només 45 anys de vida va escriure una quarantena d'obres, algunes d'elles tan impactants com Els catalans als camps nazis. Aquí podeu saber-ne més de la seva figura (sempre inconformista i punyent) i obra.

