El PNB adverteix que Sánchez encara no pot comptar amb els seus vots per a la investidura

El portaveu del Partit Nacionalista Basc (PNB) al Congrés, Aitor Esteban, ha advertit al secretari d'Organització del PSOE i ministre de Foment en funcions, José Luis Ábalos, que Pedro Sánchez no pot comptar encara amb els sis vots dels seus diputats per a la investidura. Així ho ha assenyalat el PNB en una nota de premsa posterior a la reunió d'una hora que han mantingut els dos dirigents en el marc de la ronda de contactes que el PSOE ha obert per temptejar els suports amb què compta amb vista a la nova legislatura.Aquesta trobada ha transcorregut en un clima "distès i constructiu" ha assegurat el diputat del PNB, però ha destacat que únicament ha estat "una primera presa de contacte". Esteban i Ábalos han acordat continuar treballant per "explorar les possibilitats d'avançar cap a una entesa". "Avui només hi ha hagut un intercanvi d'impressions, res més", ha insistit el dirigent nacionalista a la sortida de la reunió davant la insistència dels periodistes.Esteban ha traslladat al número tres del PSOE la voluntat del PNB de prosseguir amb les converses "sense presses i amb més profunditat", amb l'estabilitat institucional com a objectiu final. En aquest punt, ha remarcat la necessitat d'afrontar alguns reptes "ineludibles", com la reforma del sistema de pensions i del mercat de treball o la política territorial."A l'estat espanyol hi ha problemes seriosos en l'àmbit econòmic, laboral, social o territorial que cal afrontar amb valentia i determinació. I convindria fer-ho el més aviat possible", ha dit el diputat del PNB, que, això sí, ha deixat clar als socialistes que ara per ara Sánchez no compta amb els seus sis vots per a la investidura.

