Un pacte d'esquerres liderat per ERC amenaça JxCat a Sant Cugat

Sant Cugat del Vallès 2019 Totes les dades Cens total: 62.594 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 44.189 70,58% Abstencions: 18.421 29,42% Vots nuls: 80 0,18% Vots en blanc: 286 0,65% Partit Vots % Regidors

Per primera vegada després de més de trenta anys ostentant-la, Junts per Catalunya -abans CiU- podria perdre la vara d'alcaldia a Sant Cugat. Tot i que l’espai de l’antiga Convergència, Junts, ha tornat a ser la força més votada, amb 9 regidors, l’aritmètica del ple permetria un pacte d'esquerres liderat per ERC per arrabassar l’alcaldia a Carmela Fortuny, actual alcaldessa en funcions de Sant Cugat. I l'estan negociant per fer la republicana Mireia Ingla alcaldessa.Aquest pacte podria incloure ERC (6 regidors), PSC (4) i la CUP (3), que amb els seus tretze vots podrien investir Ingla i garantir la majoria absoluta a les votacions del Ple al llarg del mandat. A tres dies del ple d’investidura, totes les possibilitats estan obertes, i fins al darrer minut no s'albira una solució. La direcció nacional d'ERC prioritza els pactes amb Junts per Catalunya arreu del territori , però a Sant Cugat s’han produït negociacions entre la resta dels partits que configurarien una majoria alternativa, i que deixarien Junts per Catalunya sense el seu bastió a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, on ha rebut un fort càstig a les urnes.Junts per Catalunya reconeix que tots els escenaris estan oberts, així com ERC i la CUP, que es remeten al ple d’investidura del dissabte, que resoldrà la incògnita de manera definitiva.En un article publicat a Cugat.cat el passat 3 de juny , el nacionalista Joan Puigdomènech defensa l’acord amb ERC, "a poder ser de govern", que incorpori els matisos al model de ciutat que defensa el seu partit. I ho fa reconeixent l’augment de confiança que la ciutadania de Sant Cugat ha dipositat en ERC, que ha doblat el nombre de regidors respecte el 2015. També reconeix l’augment de suports del PSC, que ha passat d’1 a 4 regidors, tot i que descarta la formació de govern amb els socialistes per desavinences en la qüestió nacional.Aquest dimecres, a la tertúlia matinal de Cugat.cat, Puigdomènech ha defensat també la necessitat d’un “govern estable” i grans pactes de consens entre totes les forces del plenari i “majories generoses”.Pel què fa al PSC, que ja va formar part del govern municipal entre gener i novembre de 2017, quan l'alcaldessa era Mercè Conesa, podria assegurar la majoria absoluta Junts per Catalunya amb els seus quatre regidors. Els socialistes, que afirmen que han parlat amb tots els grups municipals, afirmen que ·si algun partit vol els nostres vots, nosaltres sabem que volem estar a govern".Al seu torn, la CUP ha reconegut que “els escenaris estan molt oberts” i ha basat el seu possible suport a un govern d'esquerres alternatiu al de Junts a les coincidències entre programes dels partits i mirar de superar algunes contradiccions. Si hi hagues pacte no es pot descartar que entrin al govern.

