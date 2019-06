Colau confia que Forn pugui ser regidor «de ple dret» a Barcelona

L'Ajuntament de Barcelona ha celebrat aquest dimecres el popularment conegut com a "ple de la llàgrima". Es tracta de la darrera sessió del mandat en què els regidors que no repeteixen s'acomiaden dels seus companys i dels veïns i que aquest dimecres ha aixecat una gran expectació.Enguany han estat 30 dels 41 integrants del plenari els que han dit adeu. L'alcaldessa en funcions, Ada Colau, ha estat l'encarregada de tancar la sessió i ho ha fet agraint als regidors de Barcelona en Comú que hagin "donat la cara" al llarg de tot el mandat.Colau també ha agraït que tots els grups municipals responguessin "sense matisos ni partidismes" després de l'atemptat del 17 d'agost del 2017 a la Rambla.L'alcaldessa en funcions s'ha referit al candidat de JxCat, Joaquim Fon, pres a Soto del Real i que el 14 i el 15 de juny assistirà al consistori per recollir la seva acta de regidor. Colau ha expressat la seva confiança davant la possibilitat que Forn pugui ser regidor "de ple dret", tot i que el Tribunal Suprem ja li ha ordenat que el mateix dia 15 ha de tornar al centre penitenciari i la Fiscalia ja ha demanat a l'alt tribunal a suspendre'l de les seves funcions.Entre ells, la regidora de Barcelona en Comú i responsable del districte de Ciutat Vella, Gala Pin. "El primer cop que vaig votar va ser per votar-me a mi mateixa i a Barcelona en Comú", ha reconegut Pin, procedent de la tradició llibertària.La regidora ha posat el focus sobre els límits de la política institucional, assegurant que l'Ajuntament "mai no representarà tota la diversitat de la ciutat". En aquest sentit, Pin també s'ha referit al "consens" que en nombroses ocasions els grups de l'oposició han reclamat a l'executiu de Barcelona en Comú: "molts cops aquest consens implica mantenir un statu quo, amb subjectes que no tenen veu i no són visibles", ha argumentat.Pin, que ha estat repetidament reprovada pel ple, ha assegurat que l'Ajuntament no li transmet "coses boniques" i ha assegurat que durant els quatre anys de mandat, el consistori li ha mostrat "la condició humana de manera molt descarnada". "No m'he sentit humanament còmoda", ha apuntat.Els comuns havien previst que Pin ocupés el setè lloc a la llista de les eleccions municipals però finalment la regidora va renunciar a repetir a l'Ajuntament per "esgotament" i va ocupar el lloc número 37.Entre ells l'exalcalde i regidor del Grup Demòcrata, Xavier Trias, que ha exercit de regidor durant setze anys. Trias ha volgut agrair el seu pas pe consistori a Convergència Democràtica, Unió Democràtica, Jordi Pujol, Atur Mas i Josep Antoni Duran i Lleida. "No és fàcil acceptar que una persona que va perdent eleccions es torni a presentar", ha defensat.Trias ha tingut un record especial per Joaquim Forn, recordant la seva condició de pres polític i també per Antoni Vives, qui durant el seu govern va ser primer tinent d'alcaldia i ara està investigat pel cas 3% de presumpta corrupció. "Lamento que Vives rebi el tractament que està rebent", ha afirmat.L'exalcalde també ha dedicat part del seu discurs de comiat al govern d'Ada Colau, assegurant que en ocasions els regidors del Grup Demòcrata "no s'han sentit ben tractats". "Sí que alguns hem tingut relació directa positiva i espero que puguem col·laborar perquè les coses puguin anar endavant", ha afegit. Un cop fora de l'Ajuntament, Trias ha confiat que l'alcaldessa en funcions, Ada Colau, se'l miri amb uns altres ulls. "Espero convèncer-la que no soc de la casta", ha dit.Entre ells, els tres representants de la CUP, que ha quedat fora del consistori després de les eleccions municipals. La regidora Eulàlia Reguant ha parlat en nom dels cupaires per avançar que la formació engegarà un "procés de debat" després dels resultats del 26-M.També ha fet una crida a fer una "oposició popular" al nou govern municipal, sigui quin sigui. Una oposició que, segons Reguant, buscarà "tensionar" la marca Barcelona des de fora de l'Ajuntament. "Tots la volen perpetuar amb més o menys maquillatge", assegura.Segons la regidora, l'adeu de la CUP és una mala notícia per a les classes populars i, en canvi, una bona notícia per als "poderosos". "Ara el consistori està més escorat a la dreta i al neoliberalisme i es veu amb els discursos i aliances que es proposen", ha afirmat, en referència a les negociacions postelectorals per formar govern.El comiat s'encavalca amb el context de negociacions postelectorals i converses per formar el nou govern municipal i ERC ha aprofitat per instar l'alcaldessa en funcions, Ada Colau, a pactar.La regidora Trini Capdevila ha demanat a Colau que no permeti que Manuel Valls "decideixi" qui ha de ser el nou alcalde o alcaldessa de Barcelona i ha assegurat que el pacte entre els republicans i comuns és el més "lògic i honest".Alberto Fernández Díaz (PP) ha exercit de regidor des del 2003. En el seu discurs de comiat, Fernández Díaz ha assegurat que un cop abandonades les seves responsabilitats públiques mantindrà intacte el seu "compromís barceloní".El regidor popular ha compartit seient amb l'exregidor i exconseller d'Interior Joaquim Forn durant 14 anys i aquest dimecres ha tingut un record per a ell. "Hem d'assumir les conseqüències dels nostres actes", ha assegurat Fernández Díaz, que també ha demanat fer un "esforç" per donar per superada la "situació" política actual i fomentar la "convivència.Forn, que ha tornat a ser escollit com a regidor, ha rebut permís del Tribunal Suprem per recolli l'acta en la sessió de constitució del nou Ajuntament el 15 de juny, tot i que el mateix dia haurà de tornar al centre penitenciari de Soto del Real.El regidor no adscrit Juanjo Puigcorbé, que va trencar amb ERC el juny del 2018, ha tingut paraules d'agraïment pe representants de tots els grups, sense mencionar qui durant la major part del mandat va ser president del grup municipal, Alfred Bosch.De fet, Puigcorbé s'hi ha referit veladament, assegurant que durant l'actual mandat s'han viscut "ganivetades caïnites" al ple municipal. El regidor ja es va expressar en termes similars durant la sessió de comiat de Bosch, el 23 de novembre, quan l'exregidor va assumir el càrrec de conseller d'Acció Exterior de la Generalitat.Puigcorbé ha lamentat que "un dels regidors més estimats", Joaquim Forn, continuï empresonat i s'ha mostrat crític amb ERC, qualificant d'"error històric" que els republicans no entressin al govern municipal durant l'actual mandat per "estúpids interessos partidistes".

