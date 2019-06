El Festival Microclima de Camprodon tanca la segona edició amb Mireia Vives i Borja Penalba

Després d’una edició per la qual han passat artistes de la talla de Cesc, Ivette Nadal, Judit Neddermann i Miquel Abras, el Festival Microclima de Camprodon donarà per finalitzada la seva segona entrega amb el concert de Mireia Vives i Borja Penalba. El recital tindrà lloc aquest dissabte, 15 de juny, al Monestir de Sant Pere de Camprodon.El Microclima tanca així una segona edició que, en paraules de la regidora de Cultura, Anna Colomer, ha tingut “molta participació de públic i una gran acollida en els tres escenaris de l’esdeveniment”.Tant a l’església de Sant Feliu de Rocabruna, com a la de Sant Cristòfol de Beget i a la de Sant Pere de Camprodon, els espectadors van poder gaudir de concerts en un format íntim, singular i en un entorn amb una potent riquesa patrimonial i natural. També és el cas de l’Esplanada U d’Octubre, on va tenir lloc el primer concert del cicle. Tot això demostra que l’organització del Festival representa una clara aposta per dur a terme activitats culturals fora de les dates d’estiu, amb la voluntat de donar a conèixer alguns dels racons més valuosos de Camprodon, amb propostes gratuïtes i de proximitat.

