Casado exigeix a Sánchez que s'oposi a l'acreditació de Junqueras i Puigdemont com a eurodiputats

El president del PP, Pablo Casado, ha demanat al govern de Pedro Sánchez que deixi "molt clar" que rebutja que el líder d'ERC, Oriol Junqueras, i l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, s'acreditin com eurodiputats. I ha advertit que "el nacionalisme xenòfob i excloent" no ha d'afectar "les institucions espanyoles ni europees".Casado ha fet aquestes declaracions aquest dimecres al matí al Kursaal de Sant Sebastià, on des de dilluns se celebra la cimera del Partit Popular Europeu (PEE), on 500 càrrecs comunitaris analitzen els resultats de les últimes eleccions del 26-M i debaten les seves prioritats per la propera legislatura europea (2019-2024).El líder dels populars s'ha referit al fet que l'Advocacia de l'Estat, contra l'opinió de la Fiscalia, doni suport a la petició d'Oriol Junqueras de sortir de presó el pròxim 17 de juny per recollir l'acta de eurodiputat, que permetria a l'exvicepresident de la Generalitat de Catalunya adquirir la immunitat corresponent un cop constituïda l'Eurocambra."Espero que el govern d'Espanya deixi molt clar que la seva posició és contrària a aquesta opinió de l'Advocacia de l'Estat. Dit d'una altra manera, espero que 'el no et preocupis' que Pedro Sánchez va dir al senyor Oriol Junqueras no fos perquè l'Advocacia de l'Estat consideraria oportú que podria adquirir la condició de diputat europeu", ha afegit.Segons l'opinió de Casado, en aquest cas, els preocupats haurien de ser "la majoria dels demòcrates espanyols i la majoria de l'arc parlamentari europeu" que no volen "que el nacionalisme xenòfob i excloent afecti les institucions espanyoles, però tampoc a les europees perquè no és només un problema nacional, sinó també internacional", ha apuntat.Pablo Casado ha advertit que, si hi ha "qualsevol contemporització amb l'independentisme català, també França, Romania, Itàlia o Alemanya, tindran problemes" amb els partits que "demanen majors cotes d'independència en algunes regions". "Seria bo que el govern espanyol es posicionés clarament en contra que el senyor Junqueras i Puigdemont adquireixin la condició de diputats", ha insistit.

