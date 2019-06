La perdiu blanca obliga a ajornar la cadena humana pels presos polítics al cim del Gra de Fajol

Per tal de no afectar la fauna ni l'espai natural, posposem doncs aquesta activitat per més endavant. Evidentment us farem saber la nova data, doncs el nostre compromís amb tots els presos i exiliats es manté ferm".

El Gra de Fajol, al Ripollès, no acollirà el diumenge 16 de juny l'anunciada cadena humana en favor dels presos i exiliats polítics, organitzada per la campanya Faran el Cim! i impulsada per l'Associació Catalana pels Drets Civils, la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, Bombers per la República i l'Assemblea en Defensa de les Institucions Catalanes.L'objectiu de la iniciativa era dur a terme una cadena humana fins al cim del Gra de Fajol Petit (2.567 metres), al Ripollès, per portar fotografies dels presos i els exiliats fins al cim passant-les de mà en mà entre tots els participants. En un comunicat, els organitzadors han explicat que s'han vist obligats a ajornar la cadena humana per a més endavant, en una data encara sense concretar.El motiu és la petició dels Agents Rurals i la direcció del Parc Natural de canviar la data atès que a la zona on es volia dur a terme l'acció s'han detectat nius de perdiu blanca, una espècie en greu perill d'extinció. D'aquesta manera, es vol evitar que la presència humana afecti la reproducció d'aquesta espècie.En el comunicat, els organitzadors es comprometen a tirar endavant la iniciativa més endavant: "

