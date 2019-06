L'advocat de Bassa nega la rebel·lió perquè Rajoy no es va plantejar aplicar l'estat de setge

Mariano Bergés, advocat de Dolors Bassa, consellera de Treball durant la presidència de Carles Puigdemont, ha assegurat aquest dimecres en la sessió final del judici de l'1-O que no existeix la rebel·lió perquè el govern encapçalat per Mariano Rajoy ni tan sols es va plantejar l'aplicació de l'estat de setge, un mecanisme pensat per aquest tipus de delicte. També ha ressaltat que l'ordenament constitucional no va córrer "cap perill", i que n'hi va haver prou amb l'article 155, una mesura considerada "normal i ordinària" per revertir la declaració d'independència i convocar eleccions."La Fiscalia ha incorporat un llenguatge propi", ha assenyalat Bergés en referència a "l'alçament i violència normativa" que esgrimia el ministeri públic, i a l'elaboració de lleis per tirar endavant el procés independentista. Una d'aquestes lleis, la de transitorietat jurídica, no es va aplicar "mai", ha reflexionat l'advocat, en la línia del que va proclamar ahir Xavier Melero, lletrat de Joaquim Forn, en el seu torn final d'intervenció. L'ordenament constitucional, ha assenyalat, no va "córrer cap perill". Si hagués estat així, s'hauria aplicat l'estat de setge. "És un barem fonamental per saber si hi ha hagut un alçament rebel", ha apuntat l'advocat.Perquè hi hagi rebel·lió, ha apuntat Bergés, l'alçament ha de ser "objectivament adequat per suprimir la forma de govern o el règim constitucional". "Ha de desembocar en una declaració d'estat de setge: el contrari indica que els fets no són suficientment greus. Les conductes susceptibles de ser sufocades amb altres mecanismes menys lesius que l'aplicació del 155 manquen de la capacitat que requereix del delicte de rebel·lió", ha assenyalat l'advocat de l'exconsellera de Treball.Per això, ha mantingut que els fets sostinguts per les acusacions “s’han sobredimensionat”, ja que un possible delicte de rebel·lió ha de col·locar l'Estat un una "situació límit" que el legitimi a usar el poder més lesiu que té, és a dir, el militar". La realitat, pero, va ser una altra, ja que "no van córrer perill vides, no es van aïllar les comunicacions ni es va detenir gent". Així mateix, la conducta dels ciutadans va consistir, simplement, en resistir-se, i els agents de l'autoritat només van necessitar "atrapar, agafar i empaitar la gent". A més, de 6.000 agents només en va resultar lesionats 63, i els incidents només van tenir lloc en 35 col·legis de 2.259, "cap dels quals titularitat del Departament de Treball"."La realitat és que la gent es va limitar a defensar-le passivament", ha recordat, i qualsevol fet aïllat ha de ser interpretat com un fet individual i no "posen en escac el sistema institucional" de l'Estat. A més, tot allò que va passar l'1-O van ser "fets sobrevinguts d'episodis no planificats" per part dels acusats, i "l'únic imputable al Govern és la convocatòria d'un referèndum", en què els líders independentistes i socials instaven la ciutadania a votar de manera "ordenada i pacífica". Qualsevol altra interpretació d'aquests fets és "forçada".

