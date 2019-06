Dos detinguts pels aldarulls de la manifestació contra Vox del 30 de març a Barcelona

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimecres dues persones pels aldarulls que es van produir a Barcelona durant la manifestació convocada per protestar contra un acte que Vox va celebrar a la capital catalana el 30 de març, a l'avinguda Maria Cristina. Els Mossos han actuat com a policia judicial seguint instruccions de fiscalia, han confirmat fonts policials. Aquell dia es van viure al carrer Tarragona moments de tensió entre els manifestants i els agents, que van carregar després que els hi llencessin ous, pintura i pedres. Cinc persones van resultar ferides, entre elles un mosso, i set persones van ser detingudes.

