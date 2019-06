​El jutjat 13 descarta processar per organització criminal Sanchis, Gordillo i altres 26 investigats

La jutgessa del jutjat número 13 de Barcelona Alejandra Gil, que investiga els preparatius del referèndum de l'1-O ha descartat processar per organització criminal vint-i-vuit dels trenta imputats per aquests fets, segons informa Efe a partir d'una interlocutòria de la magistrada. Entre els imputats que no seran processats per aquest delicte destaquen els noms del director de TV3, Vicent Sanchis; el director de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo; afectats hi la presidenta de la CCMA, Núria Llorach, i el secretari general de difusió de la Generalitat, Antoni Molons.Segons la jutgessa, els 28 investigats no tenien la "infraestructura" adient com per dur a terme un "pla criminal". També precisa que no els unia cap "acord associatiu durador". No obstant això, la jutgessa manté la fiança de 5,8 milions d'euros que va imposar als 17 acusats de malversació.

