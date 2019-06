Urtasun, escollit com un dels vicepresidents del grup dels Verds-ALE a l'Eurocambra

L'eurodiputat d'En Comú Podem Ernest Urtasun ha estat escollit aquest dimecres com un dels vicepresidents del grup dels Verds i l'Aliança Lliure Europea (ALE) a l'Eurocambra. Les seves prioritats, ha dit Urtasun, seran "reforçar la influència" del grup perquè les qüestions climàtiques, socials i d'igualtat de gènere tinguin pes en la pròxima legislatura europea.L'alemanya Ska Keller i el belga Philippe Lamberts repetiran com a co-presidents del grup. Així ho ha decidit el grup en una votació interna a la cambra, on s'ha decidit els nous membres de la direcció. A més d'Urtasun la resta de vicepresidències les ocuparan Bas Eickhout, Molly Scott Cato, Alice Bah Kuhnke, Terry Reintke, Gwendoline Delbos-Corfield i Alyn Smith, aquest últim elegit dimarts com a president del subgrup de l'Aliança Lliure Europea (ALE) a la cambra.Actualment el grup dels Verds-ALE compten amb 75 eurodiputats de cara la pròxima legislatura i se situen com el quart grup per darrere de populars, socialdemòcrates i liberals. En els darrers dies el grup va anunciar la integració de nous membres txecs i alemanys del Partit Pirata i manté converses obertes amb altres formacions.Al seu torn, Carles Puigdemont i Toni Comín resten a l'espera de saber si l'ALE els accepta o no al seu subgrup (on hi són els eurodiputats d'ERC), fet que a efectes pràctics suposaria que formessin part del grup parlamentari Verds-ALE. Fonts parlamentàries asseguren a l'ACN que la decisió encara no s'ha pres formalment i que encara queden dies per a fer-ho.

