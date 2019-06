Un conte de Borges i un article periodístic: aquest és l'examen de castellà de la selectivitat

Alguns alumnes esperant l'inici de les PAU Foto: ACN

El conte El disco que Jorge Luis Borges va recollir a El libro de Arena ha competit amb un article de Lola Pons, Lo que nadie quiere, publicat al diari El País, en la primera prova de les PAU de Llengua Castellana i Literatura . Els estudiants han pogut escollit una de les dues opcions i respondre preguntes, com per exemple, buscar sinònims de paraules com ''arredran'' o corregir frases amb faltes d'ortografia.En l'apartat d'expressió escrita, els estudiants han hagut de fer un text descriptiu de les possibilitats de compartir diferents aspectes de la vida a les xarxes socials, o un text argumentatiu sobre l'elecció de les carreres universitàries per motius ''vocacionals'', el tema que precisament tractava l'article periodístic d'aquesta opció.Lola Pons, en el seu article publicat just fa un any, convidada als estudiants a decidir la carrera els estudis en funció dels gustos i de les vocacions i no en funció de la suposada ocupabilitat que poden suposar determinats estudis, i precisament, en aquesta opció, la B, els estudiants han hagut d'argumentar l'elecció d'estudis per motius ''vocacionals'' de carreres que puguin ser de dubtosa ocupabilitat.De les lectures obligatòries, els estudiants han hagut de respondre qüestions sobre Los ninos tontos d'Ana María Matute i de tres poemes de Pedro Salinas, Luis Cernuda i Blas de Otero, amb poemes recollits a la segona antologia de la poesia espanyola, amb obres del S.XX.En una part comuna, l'examen proposava diferents exercicis per posar a prova els coneixements de llengua dels alumnes. Seqüències gramaticals, oracions subordinades o funcions sintàctiques han protagonitzat aquesta part de l'examen.Entre els alumnes que han sortit més aviat de la prova, la satisfacció era la tònica general, no l'han trobada difícil o se l'esperaven més complicada. La Maite ha explicat que ha entès molt bé el text, ha triat la segona opció, de Lola Pons. També ha triat la segona opció l'Albert que ha reconegut que no era difícil i que només calia estar concentrat. L'Arnau, que ha triat l'opció de Borges, ho ha fet perquè la redacció li resultava més fàcil. Una de les professores que ha acompanyat els alumnes, ha declarat que l'examen no hi ha semblat difícil però que Borges li semblava un autor complicat.

Examen de Llengua Castellana i Literatura (PAU) by naciodigital on Scribd

