Aquest 7 de juny va començar la vuitena edició de la Copa Mundial Femenina de Futbol, que se celebra a França. Durant la competició, les 24 seleccions classificades lluitaran per aconseguir una plaça per a la final, que es disputarà a l'Stade des Lumières a Lió. Us portem unes quantes curiositats sobre aquest torneig que potser no sabíeu.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor