L'advocada de Borràs acusa la Fiscalia de sostenir una «malversació postmoderna»

Judit Gené, advocada de Meritxell Borràs, exconsellera de Governació amb Carles Puigdemont, ha acusat aquest dimecres la Fiscalia de sostenir una "malversació postmoderna" contra els acusats en el judici de l'1-O. En aquests termes s'ha expressat durant la presentació del seu informe final davant del Tribunal Suprem, que viu avui l'última jornada del procés contra els encausats independentistes.La lletrada ha demanat que no es tinguin en compte les conclusions de Vox a l'hora d'emetre la sentència, i ha reclamat la lliure absolució argumentant que, tot i anar en un primer moment a Bèlgica amb Puigdemont, "va tornar de Bèlgica per sotmetre's a la justícia". "La meva representada es va equivocar o no, però la seva actuació no la va fer amb el convenciment d'estar actuant al marge de la llei. Sempre ha declarat i s'ha sotmès al poder judicial. No ha tingut actitud altiva ni de superioritat moral, i per tot això demano la lliure absolució", ha argumentat l'advocada."Per què una petició de més set anys de presó per un delicte de malversació que no s'ha demostrat? Pel biaix de la Fiscalia", ha reflexionat Gené, que ha descrit com a "postmoderna" la rebel·lió que ha desgranat el ministeri públic. "La rebel·lió postmoderna també ha sustentat una malversació postmoderna", ha ampliat l'advocada de Borràs, ara apartada de la primera fila de la política, en la línia de l'estratègia de defensa del seu company de despatx, Xavier Melero. Només s'estan tenint en compte, ha apuntat, aquelles dades que "afavoreixen" l'acusació, no el relat global.Gené ha posat en dubte la validesa d'alguns testimonis -com ara José María Espejo-Saavedra, exvicepresident del Parlament i dirigent de Ciutadans- sobre la malversació, i ha acusat la Fiscalia de no tenir en compte altres personalitats que han passat pel Suprem, algunes d'elles internacionals, que han negat haver cobrat diners públics. "Quan la seva opinió no agrada, és susceptible de malversació", ha apuntat l'advocada, que s'ha referit també al presumpte paper de TV3 en la "rebel·lió" del 2017.“Quan les conferències internacionals parlen de coses que no ens agraden són malversació, quan la policia depèn de la Generalitat és un cos de la rebel·lió”, ha lamentat ironitzant. Això, ha dit, ha estat la “tònica general que ha imperat en l’acusació” contra els líders independentistes."Els poders públics tenen el deure de vetllar que el patrimoni, el pressupost públic, sigui designat per l'interès general. Però venir a jutjar com a malversació una conferència perquè no ens agradi, o la visita de dirigents internacionals que tampoc agradin, seria un perillós terreny d'ingerència entre la separació de poders", ha ressaltat l'advocada, que ha negat que la Generalitat funcioni com un "cortijo", suggerència que va fer la setmana passada la fiscal Consuelo Madrigal.Gené ha desvinculat el Departament de Governació del CTTI, sobre el qual ha dit que “no es va concretar cap despesa” després dels registres de la Guàrdia Civil. Respecte de la publicitat internacional del referèndum o el Departament d'Exteriors, també ho ha desvinculat de la conselleria que comandava Borràs, i sobre les paperetes i material del referèndum, és a dir, Unispost, ha recordat que Governació “no tenia cap contracte marc” amb aquesta empresa.“Tinc la certesa que ni ella [Borràs] ni ningú del seu departament va fer res relacionat amb el referèndum”, ha declarat. I per contra, ha dit, “sorprèn” el relat dels fets mantingut per la Fiscalia i l’Advocacia de l’Estat, que en molts casos contempla errors i “mentides”. “No es poden sostenir amb aquesta falta de rigor acusacions tan gratuïtes i manifestacions efectuades en judici oral quan es demana la barbaritat de set anys de presó”, ha sentenciat.L'advocada també ha assegurat que la seva representada no va fer “ni un sol tuit” i tampoc “cap declaració púbica” relacionada amb el referèndum. Així mateix, tampoc consta en cap reunió a l’agenda Moleskine, i en els més de 10.000 correus que se li van intervenir, no n’hi ha “cap” que tingui relació amb allò que s’està jutjant. Pel que fa a l'autoria de la presumpta malversació, ha precisat que Borràs tenia totes les despeses del seu departament derivades.

