ERC vol pactar la majoria al Consell Comarcal del Bages amb la CUP i els comuns

Composició del ple del Consell Comarcal del Bages resultant del 26-M. Foto: Generalitat

ERC està valorant la possibilitat d'arribar a la majoria absoluta al Consell Comarcal del Bages sumant els consellers de la CUP i els comuns, per després negociar amb Junts per Catalunya la seva incorporació al govern amb la força de no necessitar-los, segons ha pogut saberEls republicans van ser els grans guanyadors comarcals de les eleccions municipals del 26 de maig passat, obtenint 13 conselleries de 33 possibles, dues més que després de les eleccions municipals. La gran diferència d'uns comicis als altres és la forta baixada de Junts per Catalunya (abans CiU) de 13 a 9 regidories.A banda de republicans i postconvergents, el PSC ha passat de 5 a 6 consellers, la CUP ha mantingut les seves 3 conselleries, igual que els comuns ha fet amb el conseller que tenia com a Entesa. Finalment, Ciutadans ha entrat per primera vegada al Consell Comarcal amb 1 conseller.La història de desencontres entre ERC i l'òrbita convergent al Consell Comarcal del Bages és històrica. Els republicans sempre han triat fer pactes d'esquerres a l'ens comarcal. Ara fa quatre anys van pactar el govern amb el PSC i Entesa, que els donava, justa, la majoria absoluta. A mig mandat, i arran de l'aplicació del 155, ERC, amb el vist-i-plau de l'únic conseller ecosocialista, va fer fora el PSC del govern, i han continuat fins a final de mandat governant en minoria.L'elecció dels republicans de buscar entre les formacions d'esquerres els socis de govern del Consell Comarcal i apartar els nacionalistes, ja va provocar airades reaccions de la llavors CiU, que era la força amb més representants.Sembla que la fórmula de govern que pretén ERC per al proper mandat incideix en buscar socis fora de l'òrbita postconvenrgent. En aquesta ocasió, fins i tot, poden estalviar-se el tràngol de pactar amb el PSC, una situació que no seria entesa després del trencament que es va viure en el darrer mandat.Els republicans no descarten pactar amb Junts per Catalunya, però pretenen fer-ho després d'assegurar-se la majoria absoluta sumant els 3 consellers de la CUP i l'únic conseller dels comuns per arribar als 17 consellers que marquen la línia. La voluntat és, després, oferir a Junts per Catalunya entrar per tenir un govern ample, però sense necessitar-los numèricament. Faltarà, però, que la CUP i els comuns estiguin d'acord amb aquest últim punt.Aquesta posició ha estat debatuda en la junta comarcal d'ERC d'aquest dimarts i ha estat traslladada a la direcció nacional del partit. Les composicions dels nous plens dels consells comarcals es preveu per a primers de juliol.

