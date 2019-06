Gairebé la meitat dels majors de 65 anys utilitza les xarxes socials per combatre la solitud

Internet no només és present en la vida dels joves. Un 44% de les persones majors de 65 anys de Barcelona utilitza les xarxes socials, especialment Facebook i Whatsapp, com a principal eina per combatre la sensació de solitud o d'aïllament. Aquestes dades s'extreuen de l'estudi La soledat de les persones grans elaborat per l' Associació Serveis Integrals per a l'Envelliment Actiu (SIENA) i promogut per Mémora , amb el suport de FiraGran . A l'enquesta hi han participat 864 persones majors de 65 anys durant els mesos d’abril a juny del 2019 i els resultats s'han presentat aquest dimecres coincidint amb l'obertura del 21è Saló de les Persones Grans (FiraGran). Són dades sobre Barcelona i l'àrea metropolitana.Tot i que l'edat sigui un dels principals motius que genera escletxa digital, la proporció de persones majors de 65 que utilitza internet va augmentant amb el temps. El salt digital, doncs, es redueix progressivament. A Catalunya, actualment, el 19% de la població té més de 65 anys, el que suposa 1.400.000 persones. L'any 2018 es van computar més de 300.000 persones d'aquest gairebé milió i mig que viuen soles, la majoria d'elles, persones vídues.Per combatre la solitud, el 23% de les persones enquestades ha assenyalat que truca a familiars, amistats i veïns per a veure's. El 15% de la gent gran fa cursos presencials fora de casa, va al gimnàs, se'n va a la plaça del poble o al mercat, centre cívic o biblioteca per interactuar amb altres i així evitar el sentiment d'aïllament. Només un 18% de les persones grans afirma no utilitzar cap d’aquestes opcions perquè diu no sentir-se sol.Pel que fa als homes enquestats, un 67% afirma haver-se sentit sol (en major o menor mesura), en canvi les dones que s'han sentit soles representen el 78% (77% si són vídues). Els homes vidus que s'han sentit sols són el 89%. L'enquesta també registra que les dones participen més activament en activitats i que tenen més xarxa social. Les persones que envelleixen activament (amb bones relacions familiars, d'amics i bona salut) tenen menys percepció de solitud, malgrat viure soles.El 69% dels enquestats asseguren que aquest estiu marxaran fora de vacances, mentre que el 31% es quedarà a casa. Els motius per quedar-se són diversos: un 33% al·lega que no pot marxar per qüestions econòmiques, mentre que un 23% diu que es quedarà perquè no vol ser una molèstia per ningú, sigui perquè els fills marxen o perquè no tenen amistats ni familiars que els acompanyin.Sònia Díaz, sociòloga de SIENA i responsable de l'estudi, ha explicat que l'objectiu d'aquesta enquesta era precisament conèixer si aquelles persones que realitzen activitats, que utilitzen el mòbil i que es relacionen en realitat també detecten situacions o moments de solitud. De la mostra de 864 persones, el 56% han estat persones entre 65 i 74 anys, i el 68% han estat dones i el 32%, homes.L'estat civil de les persones enquestades, "important per també tenir una idea sobre si se senten soles o no" segons Díaz, ha estat en un 44% casats. El 41% té dos fills, el 45% viu amb la parella i un 35% viu sol. Per trams d'edat, ha explicat la sociòloga, el 13% de les dones que viuen soles tenen més de 75 anys.En general, la percepció de la salut de les enquestades és bona: el 72%, en una escala de l'1 al 10, s'han situat per damunt del 7. Les dones però, tenen una pitjor percepció de la pròpia salut, ja que un 19% d'elles es troba per sota del 6, i les que tenen més de 85 anys, un 49% d'elles està per sota del 5. En general, tant homes com dones perceben una pitjor salut si viuen soles o en residències.

