ERC proposarà un nou govern d'unitat al Consell Comarcal del Moianès

Composició del ple del Consell Comarcal del Moianès resultant del 26-M. Foto: Generalitat

ERC preveu reeditar el govern d'unitat al Consell Comarcal del Moianès, repetint la fórmula que s'ha fet servir en els darrers quatre anys, els primers de la història de l'ens comarcal. Per assolir-ho, els republicans ja han traslladat la seva proposta a Junts per Catalunya i properament tenen previst transmetre-ho a la resta de forces amb representació, Castellterçol en Positiu, la CUP i el PSC.Els resultats de les passades eleccions municipals del 26 de maig al Moianès van significar un repunt de vots i representants de Junts per Catalunya que, tot i així, no van aconseguir superar els republicans ni en vots ni en regidories, tot i que al Consell Comarcal han empatat a set consellers cadascú. La resta del ple comarcal es completa amb dos consellers de Castellterçol en Positiu i la CUP, i amb un conseller del PSC.A hores d'ara, ERC no valora cap altre escenari que no sigui el d'un govern d'unitat, tot i que amb les forces d'esquerres sumarien per arribar a la majoria absoluta.El republicà Dionís Guiteras no repetirà com a president del Consell Comarcal del Moianès, segons ha confirmat ell mateix a. L'alcalde de Moià, en quest mandat que acaba, també ha estat president de l'ens comarcal i vicepresident de la Diputació de Barcelona.

