La defensa de Forcadell aclareix que la DUI no es va votar i que el Parlament va acatar el 155

Olga Arderiu, advocada de Carme Forcadell, ha assegurat aquest dimecres en l'informe final al Tribunal Suprem que la declaració unilateral d'independència (DUI) del 27 d'octubre del 2017 "no es va votar" al ple -anava inclosa al preàmbul i no a la part dispositiva, sobre la qual sí que es van pronunciar els diputats- i que el Parlament va acatar l'article 155 immediatament després de la seva aplicació. Arderiu, a banda, ha indicat que en les deliberacions prèvies a la votació del text de la proclamació de la República va quedat clar que no tindria "efectes jurídics".L'advocada de l'expresidenta del Parlament ha assegurat que Forcadell, també expresidenta de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), no va tenir res a veure a l'hora d'impulsar el referèndum, que va ser promogut per Carles Puigdemont com a via per donar sortida a la legislatura passada davant del desacord amb la CUP. Arderiu, en aquest sentit, també ha apuntat que Forcadell no va participar en els preparatius de l'1-O ni en les reunions decisives que el van fer possible.“No va participar en iniciatives polítiques de grups parlamentaris, no pertanyia al Govern... Potser algú l’ha confós com a membre del Govern?”, s’ha preguntat l’advocada. De fet, ha precisat que ella no participava de les reunions ni es reunia amb els consellers. I si tot això no va passar, ha continuat: “Com es va concertar l’estratègia, per telepatia?”. Segons Arderiu, el relat de la Fiscalia està ple de “situacions inventades” que “són tonteries en relació als fets”, i que si aquests no fossin tan greus, fins i tot farien “riure”."En el pitjor dels casos", ha apuntat Arderiu, es pot arribar a veure si la "conducta" de l'expresidenta del Parlament es pot "incardinar" en la desobediència . Una afirmació que entronca amb l'estratègia que van desplegar ahir les defenses d'Oriol Junqueras, Raül Romeva, Joaquim Forn, Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull en la recta final del judici de l'1-O, que té previst el seu final aquest mateix dimecres. Segons Arderiu, a banda, a Forcadell se l'està jutjant "per qui és i no per què ha fet"."En aquest judici s'ha intentat exagerar l'actuació de Forcadell", ha ressaltat Arderiu, referint-se al paper de les acusacions. "Ha estat un intent absolutament impropi per part dels representants del poder de l'Estat", ha insistit la lletrada de l'expresidenta del Parlament. Arderiu ha subratllat que no ha quedat "clar" quin va ser el dia del presumpte "alçament": "No deixa de ser curiós que es digui, com va fer la Fiscalia, que tot va començar el 9 de novembre del 2015". Es referia a la declaració de sobirania aprovada per Junts pel Sí i la CUP al principi de l'onzena legislatura."En aquella resolució no hi ha rebel·lió ni desobediència", ha apuntat Arderiu, que també ha carregat contra la "violència normativa" exposada pel ministeri públic. "Aquest concepte no apareix en el codi penal. Si forcem els tipus penals, destrossem l'ordenament jurídic", ha ressaltat l'advocada de Forcadell, empresonada a Alcalá Meco. "En el pitjor dels casos, podem veure si la conducta s'incardina en la desobediència", ha assenyalat l'advocada, que ha defensat la "inviolabilitat parlamentària" dels diputats que van promoure unes decisions que van derivar en el referèndum i la declaració de la independència.A més, en cap cas Forcadell va poder “preveure que es produiria violència”, si és que en realitat n’hi va haver, ha apuntat Arderiu. Entre altres motius, perquè l'expresidenta del Parlament era “absolutament pacifista” i, per això “abans abandonaria les seves idees que permetre qualsevol acte violent”.Arderiu ha defensat que cap dels documents utilitzats per l’acusació per justificar la rebel·lió interpel·la Forcadell. No és el cas del Llibre Banc per a la Transició Nacional, ni tampoc el full de ruta unitària, ja que malgrat ser un document firmat per Forcadell, també el van firmar altres persones que no han estat portades a judici. Pel que fa al full de ruta de l’ANC, va ser determinat pel conjunt de la militància, i ella va tenir el mateix vot que qualsevol, i pel que fa al power point EnfoCATs o a l’agenda Moleskine, no apareix el seu nom en cap moment.“La senyora Forcadell està sent jutjada per qui és i no per què ha fet”, ha denunciat la lletrada. I un exemple d’això és el fet que la Fiscalia inclogués en el seu escrit de conclusions el càrrec de presidenta de l’ANC, anterior al 2017. Se li aplica, per tant, el “dret penal de l’autor”.És el moment en què l’independentisme té majoria al Parlament de Catalunya quan es decideix “criminalitzar la mesa”. Així ho ha assegurat Arderiu, respecte de la primera declaració d’inconstitucionalitat del TC. Malgrat que “fins llavors sempre s’havia permès que es pogués debatre sobre la independència a la cambra catalana –també al Parlament del País Basc, ha precisat-, és llavors quan el Constitucional modifica la seva jurisprudència i declara inconstitucional una resolució política.Respecte dels plens dels dies 6 i 7 de setembre, Arderiu ha volgut aclarir que no va ser Forcadell, en cap cas, qui va introduir en l’ordre del dia de la mesa la proposició de la llei del referèndum. “És mentida”, ha declarat, ja que això es va votar en el conjunt de la mesa a instàncies de dos grups parlamentaris. La mesa, per tant, va decidir admetre-ho a tràmit –per tant, “cap diferència entre Forcadell i la resta de la mesa”, ha avisat-, i va ser el ple, a través de l'article 81.3, qui ho va introduir finalment en l’ordre del dia de la sessió plenària: “Ni la mesa, ni la presidenta tenen cap facultat per impedir-ho, ni per cap intervenció al respecte”.L’advocada de Forcadell ha entrat aquest mateix dimecres un escrit al Suprem reclamant la immediata posada en llibertat de la seva patrocinada, que ja porta 446 dies en presó preventiva. Arderiu ha puntualitzat que l’expresidenta del Parlament ha col·laborat en tot moment amb la justícia i, per tant, considera que “existeixen mitjans menys gravosos” contra ella. A més, ha recordat que el tribunal va justificar el manteniment de la presó provisional mentre durés el judici.Per acabar, Arderiu ha fet referència al manifest ja firmat per 614 parlamentaris de més de 49 cambres parlamentàries, que consideren que l’acusació contra Forcadell “afecta els fonaments democràtics de tot sistema parlamentaris”, ja que qualsevol democràcia ha de permetre els debats democràtics als seus parlaments.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor