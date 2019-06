Societat Civil Catalana demana a PP i Ciutadans que facilitin la investidura de Pedro Sánchez

Societat Civil Catalana (SCC) ha demanat aquest dimecres "generositat" al PSOE, el Partit Popular i Ciutadans perquè "arribin a acords que deixin fora populismes i separatismes". Josep Ramon Bosch, president sortint de l'entitat, ha reclamat a Pablo Casado i Albert Rivera que facilitin la investidura de Pedro Sánchez. Bosch ha concretat que un acord entre socialistes i Ciutadans seria el més factible. SCC ha reclamat un "pacte d'Estat" entre les tres formacions que "deixi fora populismes de dreta i esquerra".Bosch abandona la presidència de Societat Civil Catalana, tal i com es va comprometre a fer quan va assumir-la fa uns mesos davant d'una crisi interna. A inicis d'any, l'entitat tenia 108 socis i més de 20.000 associats voluntaris, i es va produir la baixa d'un 20% dels membres de ple dret. Ara s'ha duplicat la xifra de socis amb dret a vot i ha recuperat també la massa de voluntariat. SCC celebrarà el 26 de juny una assemblea on es presentaran dues auditories internes, que "demostraran" que "no hi ha hagut cap malversació" i deixaran els números clars. L'entitat aprovarà l'estratègia acordada en l'assemblea del març passat, que busca reforçar els missatges en català per arribar al màxim de gent catalanoparlant que en aquests moments ha "abandonat" la idea d'Espanya. Bosch ha citat l'advocat Xavier Melero, defensor de Joaquim Forn, de qui ha recordat que va ser un dels fundadors de Ciutadans, i l'ha posat com a exemple del "frau polític del procés". El president sortint de SCC ha demanat que "facin un reconeixement del frau" i que, després, "si l'Estat ha de fer un gest, que el faci". Ha desitjat que els processats "estiguin a casa el més aviat possible".Bosch ha explicat que Societat Civil Catalana no té una posició adoptada sobre la formació dels consistoris i l'elecció de nou alcalde de Barcelona, però, a títol individual, sí que h assegurat que considera positiu que Ada Colau sigui alcaldessa perquè Ernest Maragall representa un projecte "supremacista" i està en política des de fa dècades.Citant Cambó, Bosch s'ha referit a la necessitat de trencar la dialèctica del frontisme i "superar els blocs", criticant els "dos separatismes", el de l'independentisme i els de qui volen rebutjar la personalitat de Catalunya. Bosch ha anunciat que a partir d'ara es dedicarà a treballar per superar la dinàmica de blocs. "La solució del conflicte implica treballar en la millor tradició del catalanisme polític", ha afirmat, per reivindicar que "es torni a Cambó" i que es treballi "per la llibertat de Catalunya i per la grandesa d'Espanya". Bosch ha reclamat "audàcia" i un "catalanisme del segle XXI en defensa de l'autogovern i de la llengua pròpia de Catalunya".SCC ha signat un conveni amb l'entitat Foro Espanya, que presideix l'exministre i exgovernador civil de Barcelona durant els anys del govern d'UCD Salvador Sánchez Terán. Mariano Gomá, membre del Foro Espanya i expresident de SCC, ha explicat que la seva entitat vol ser un element de connexió del teixit associatiu constitucionalista. Sánchez Terán ha explicat que Foro Espanya vol ser actiu per reforçar la "solidaritat" entre comunitats autònomes, ciutats, generacions i sectors socials.Bosch ha elogiat Sánchez Terán pel seu paper en el retorn del president Tarradellas i l'ha posat com exemple de la cultura dels pactes de la Transició que ara tornen a ser necessaris.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor