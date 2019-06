Ximo Puig reedita el pacte d'esquerres «in extremis» per a la seva investidura

El PSPV, Compromís i Units Podem EU han tancat un principi d'acord "in extremis" al País Valencià que permetrà la investidura de Ximo Puig. El pacte s'ha tancat a les portes del ple que ha de votar el nou president, que ha començat a les 10 del matí i que s’aturarà aquesta tarda per signar definitivament el document abans de la represa d’aquest dijous a les Corts valencianes.Ho ha anunciat el cap de llista de Podem-EU, Rubén Martínez Dalmau, després d’una reunió de 45 minuts amb el propi Ximo Puig i amb la candidata de Compromís, Mònica Oltra, al Palau de la Generalitat. Fruit de l’acord, que se signarà aquesta tarda a Alacant, Podem ocuparà una vicepresidència "verda" del Govern.Els tres partits sumen 52 dels 99 escons de la cambra i han protagonitzat una negociació amb alt-i-baixos els últims dies. L’entesa implica que el PSPV gestionarà sis conselleries, Compromís quatre i Podem previsiblement dues.Durant el seu discurs d’investidura, Puig ha assegurat que actuarà “amb diàleg” i “lleialtat” i ha insistit que farà de la reivindicació d’un “finançament just” per al seu territori la principal prioritat de la legislatura.

