Arrenca la selectivitat amb les proves de llengua castellana i literatura

Sense incidències destacables i amb els nervis i la inquietud habitual, les Proves d’Accés a la Universitat (PAU) han començat aquest dimecres arreu del territori amb la prova de Llengua Castellana i Literatura. Els 161 tribunals repartits en més de vint seus han començat a repartir els exàmens a les 9 del matí.La gran majoria dels prop de 35.000 estudiants que s'hi presenten però, ja eren a la facultat que els havien assignat des de feia força estona. Han aprofitat els darrers minuts per intentar relaxar-se amb els amics o fer el darrer repàs als conceptes que més els han costat assimilar durant el curs. Per davant els esperen tres jornades d’exàmens.Al Campus de la Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), els estudiants que s'hi ha aplegat, majoritàriament d'instituts i escoles de la zona, però també d'altres indrets com per exemple l'Alella, han començat a entrar a les aules passats dos quarts de nou.Amb el carnet d'identitat a la mà i tan sols el bolígraf, han recollit les etiquetes identificatives i han anat ocupant els seus llocs a l'aula. Les motxilles, amb el mòbil ben apagat, les han de deixar al costat de la pissarra i si volen aigua, ha de ser sense etiquetes a les ampolles. Segons ha explicat el president del Tribunal 85, Antoni Luna, són les mesures que es prenen cada any per garantir la seguretat de les proves.Entre els estudiants que entraven, els més nerviosos són, sens dubte, els que volen treure bona nota per entrar a determinats estudis. És el cas de l'Andrea que vol fer Medicina i calcula que necessita més d'un 12. Per això, es presenta a set exàmens i creu que el dia ''complicat'' serà aquest dijous, en què en farà quatre.En canvi, l’lñaki vol estudiar música i només fa les proves per ''provar sort'', així que pot anar amb calma a ''comprovar si ha valgut la pena'' el que ha fet durant el curs. El German, que vol fer econòmiques, també es presenta amb aquesta aspiració i espera que no sigui complicat. ''Complicat'' és també, l'adjectiu que fa servir la Míriam per definir el dia que l'espera per davant.La selectivitat ha arrencat a Lleida amb normalitat i amb un increment d'alumnes de gairebé el 10%. Mentre que l'any passat es van presentar a les proves d'accés a la universitat 1.868 estudiants, enguany s'hi ha presentat 2.024. El coordinador de les provés d'accés a la Universitat de Lleida, Xavier Carrera, ha explicat que aquest augment "substancial" s'explica per l'increment d'estudiants que cursa segon de Batxillerat, l'augment del número d'aprovats i perquè alumnes andorrans poden fer els exàmens de matèries específiques a la Universitat de Lleida, a la Seu d'Urgell. El primer examen, el de castellà, ha estat "assequible", segons els estudiants.Dels 1.868 estudiants matriculats a Lleida, 1.716 són alumnes que han acabat aquest curs Batxillerat, 194 es presenten per lliure perquè volen millorar la nota o només s'examinen d'assignatures específiques i 114 són estudiants que provenen de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) i s'examinen d'alguna assignatura de la fase específica. En total hi ha nou tribunals a Lleida: cinc al Campus de Cappont, dos a l'ETSEA, un a la facultat de Medicina i un altre a la Seu d'Urgell.Precisament aquest tribunal de la Seu d'Urgell, on s'hi examinen 167 alumnes, és una de les novetats d'enguany. Per primera vegada els alumnes del sistema educatiu andorrà que volen examinar-se per incrementar la seva nota d'accés en matèries específiques ho poden fer al tribunal de la Universitat de Lleida ubicat a la Seu d'Urgell, en comptes d'haver de baixar a Lleida. Una altra novetat d'enguany és que l'alumnat de la Val d'Aran, que s'examina a la Universitat de Lleida, disposarà d'enunciats d'examen redactats en llengua aranesa en la matèria d'Història.El primer examen de les proves de selectivitat ha estat el de castellà. La majoria dels alumnes han coincidit que la part més fàcil d'aquest examen ha estat la lectura, mentre que la més difícil ha estat la gramàtica. Tot i això, han reconegut que se l'esperaven més complicat i que ha estat "prou assequible".Els alumnes de les comarques gironines han definit l'examen de llengua i literatura com una prova "fàcil". Un dels estudiants, en Guillem Marín ha explicat que "el temari era el que ens esperàvem" i per això ha pogut respondre totes les preguntes en una hora.A les deu del matí, ja sortia per preparar el de Llengua Catalana. Com en Guillem, l'Alba López també ha sortit de les primeres de la prova de castellà. L'Alba ha explicat que ella i els seus companys han arribat "nerviosos" a la Facultat de Ciències Econòmiques de la Universitat de Girona (UdG), però en veure el contingut ja s'ha "concentrat" en respondre les preguntes i s'ha relaxat.Estudiants de batxillerat i cicles formatius del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès han començat aquest dimecres les Proves d’Accés a la Universitat (PAU). Són un 2,5% menys que l’any passat. La selectivitat ha arrencat amb normalitat i sense incidències remarcables, segons ha assenyalat el coordinador de les proves a la demarcació, Antoni Garcia Español.Estudiants de batxillerat i cicles formatius del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès han començat aquest dimecres les Proves d’Accés a la Universitat (PAU). Són un 2,5% menys que l’any passat. La selectivitat ha arrencat amb normalitat i sense incidències remarcables, segons ha assenyalat el coordinador de les proves a la demarcació, Antoni Garcia Español.Al Campus Catalunya de la Universitat Rovira i Virgili (URV), un cop passats els nervis de la primera prova, els alumnes han sortit més alliberats i amb la sensació general que l'examen ha estat assequible. Enguany a la demarcació hi ha 20 tribunals, un més que el 2018, amb la novetat de l'IES Ramon Berenguer IV d'Amposta

