VÍDEO Què és el dret penal de l'enemic?

L'advocada de Jordi Cuixart, Marina Roig, a l'inici de la presentació de les seves conclusions de defensa, ha afirmat davant del tribunal que després de la celebració del judici i després del manteniment de les posicions de les acusacions, fonamentalment de la Fiscalia, "es confirma" que s'està aplicant el "dret penal de l'enemic", contrari, tal com ha explicat la lletrada, a un dret penal democràtic. Roig ha explicat que la introducció d'aquestes vulneracions de drets fonamentals ha quedat reforçat després del dictamen del Grup de Treball de Detencions Arbitràries de l'ONU i n'ha explicat les seves tres característiques.. Roig ha recordat que la resolució del Grup de Treball de Detencions Arbitràries de l'ONU del passat 25 d'abril diu que la detenció del president d'Òmnium Cultural està motivada per la seva opinió política.L'advocada de Cuixart ha considerat que la tipificació dels delicte de rebel·lió i sedició són desproporcionades i s'ha referit a l'opinió del relator especial de l'ONU del Dret de Llibertat d'Opinió i Expressió que el 6 d'abril del 2018 va expressar que "l'acusació de rebel·lió podia ser desproporcionada i per tant incompatible amb les obligacions internacionals d'Espanya en matèria de Drets Humans", una opinió que, tal com ha recordat la lletrada, ha estat ratificada pel grup de treball de l'ONU.Roig ha explicat que la defensa de Cuixart, des del principi del procediment, ha plantejat davant l'Audiència Nacional i el Tribunal Suprem la falta de competència d'aquests òrgans per jutjar els fets que s'imputen a Cuixart com a ciutadà. A més, l'advocada ha afegit que "el Grup de Treball de Detencions Arbitràries de l'ONU ha indicat en el seu dictamen que hi ha hagut una vulneració de la presumpció de innocència, s'ha vulnerat el dret a un tribunal competent i imparcial i hi ha hagut una vulneració a comptar amb els mitjans adequats de defensa", ha conclòs.

