Un ferit crític en l'incendi d'un edifici de Terrassa provocat per una explosió

Una de les veïnes afectades. Foto: Anna Mira



Josep Manel Escudero, cap del dispositiu dels Bombers. Foto: Anna Mira

Part posterior de l'edifici afectat per l'explosió. Foto: Anna Mira

Un ferit crític en un incendi d'un edifici de Terrassa provocat per una explosió; informa @annamiraperich https://t.co/mxjHTvKEt7 pic.twitter.com/nJ3rJsTSJj — NacióDigital (@naciodigital) June 12, 2019

Incendi en un edifici de 6 plantes del carrer Sabadell de Terrassa (avís 08.25h). Segons les primeres informacions, hi ha hagut una explosió i crema totalment l'última planta. S'estan desallotjant els veïns. Activades 7 dotacions #bomberscat @semgencat #PoliciaLocal @mossos pic.twitter.com/ESfy0ZQsWa — Bombers (@bomberscat) June 12, 2019

La zona ha estat desallotjada Foto: Anna Mira

Una persona ha resultat ferida crítica en un incendi que ha cremat totalment un pis de l'última planta (sisena) d'un edifici situat al carrer Sabadell de Terrassa. Una explosió ha provocat el foc, tot i que de moment se'n desconeixen les causes.La persona afectada té cremades greus i ha estat traslladada a l'Hospital de la Vall d'Hebron. També hi ha dos ferits lleus que han estat atesos pels serveis d'emergències al lloc dels fets per angoixa.Els Bombers han rebut l'avís a les 8.25 hores i han activat vuit dotacions que s'han traslladat d'immediat a la zona afectada, al nord de Terrassa. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha valorat l'estat d'una vintena de veïns desallotjats de l'immoble, dos dels quals han estat atesos per alteracions. També hi han treballat els Mossos d'Esquadra i la Policia Local. El 112 ha rebut fins a 35 trucades per aquest incendi.Josep Manel Escudero, cap de dispositiu de bombers, ha explicat que l'edifici no ha patit danys estructurals i que els veïns podran tornar als seus domicilis un cop s'hagi tret la runa i s'hagi ventilat l'immoble, a les properes hores. "No ha afectat l’estructura, les finestres han fet de fusible de l’ona explosiva", ha dit Escudero.Els Mossos estan investigant les causes de l'explosió. Els bombers han trobat dues bombones de butà malmeses, una a l’interior del pis i l’altre a l’exterior, ha apuntat Escudero.Alguns dels veïns expliquen que els Bombers han vingut molt ràpid, en només cinc minuts, i que quan han sentit l'explosió han sortit corrents. Alguns d'ells han agafat els seus animals de companyia i han desallotjat l'edifici. A hores d'ara esperen que els bombers i els mossos els deixin tornar a casa.Tota la zona ha quedat plena de vidres i de les persianes que han sortit expulsades per l'explosió i que no han causat danys a cap persona al carrer. El servei de neteja d'Eco-Equip ja ha començat les tasques de neteja de la via pública.

