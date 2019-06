​Una explosió provoca un incendi que crema l'última planta d'un edifici de Terrassa

Incendi en un edifici de 6 plantes del carrer Sabadell de Terrassa (avís 08.25h). Segons les primeres informacions, hi ha hagut una explosió i crema totalment l'última planta. S'estan desallotjant els veïns. Activades 7 dotacions #bomberscat @semgencat #PoliciaLocal @mossos pic.twitter.com/ESfy0ZQsWa — Bombers (@bomberscat) June 12, 2019

Una explosió aquest dimecres al matí ha provocat un incendi que crema totalment l'última planta d'un edifici de sis plantes situat al número 7 del carrer Sabadell de Terrassa, al barri Pla del Bon Aire, al nord de la ciutat. Hi ha un ferit crític.Els Bombers han rebut l'avís a les 8.25 hores i han activat 7 dotacions. S'estan desallotjant els veïns. També hi treballen els Mossos d'Esquadra, la Policia Local i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). El 112 ha rebut fins a 35 trucades per aquest incendi.

