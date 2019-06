​València competirà amb la ciutat índia de Bangalore per ser la Capital Mundial del Disseny el 2022

València serà l'única ciutat europea finalista per ser la seu de la Capital Mundial del Disseny el 2022, una designació que es disputarà amb la ciutat índia de Bangalore, segons informa el Diari la Veu. La candidatura està impulsada per l'Associació València Capital del Disseny i rep el suport de diverses institucions com l'Ajuntament, la Generalitat o Fira València. Els integrants de l'associació han desenvolupat "un rigorós treball de recerca", liderat pels seus dos directors estratègics Xavi Calvo i Pau Rausell, que s'ha traduït en un document d'ús intern i de més de 500 pàgines, que reflecteix el passat i el present del disseny, així com noves propostes vinculades a la ciutat de València i a tot el territori valencià.Aquest document, que es va presentar a l'abril, recull, al seu torn, la proposta del programa anual d'esdeveniments que acollirà la ciutat en cas que València sigui seleccionada com a Capital Mundial del Disseny, informen els impulsors de la iniciativa en un comunicat. Juntament amb la memòria, la candidatura va presentar la seva imatge gràfica, dissenyada per Ibán Ramón, reconegut dissenyador gràfic valencià i amb una àmplia i premiada trajectòria darrere.L'alcalde Joan Ribó ha expressat la seva satisfacció per la "bona recepció" que ha tingut la candidatura de València en la World Design Organisation –Organització Mundial del Disseny, WDO en les seves sigles en angles–, encarregada de promoure una titularitat que fins ara han recaigut sobre ciutats com Torí, a Itàlia el 2008; Seül, a Corea del Sud el 2010; Hèlsinki, a Finlàndia el 2012; Ciutat del Cap, a Sud-àfrica el 2014; Taipei, a Taiwan el 2016; Ciutat de Mèxic el 2018 i Lilla, a França que prepara la seva celebració per a 2020.Ribó ha assenyalat "la importància que l'economia del coneixement ha de tindre a la nostra ciutat; una aposta que no solament és reputacional, sinó que ha de contribuir a la generació d'ocupació de qualitat, i a establir unes línies de col·laboració amb diferents sectors industrials per a fer de la innovació un senyal característic de la manera de treballar dels valencians".L'alcalde en funcions ha explicat que el suport de l'Ajuntament "no ha de limitar-se a la presentació de la candidatura", perquè "oferir oportunitats a aquests sectors clau en l'economia valenciana no ha de ser un fet puntual, sinó una aposta permanent, com a part essencial de la nostra cultura". Així, ha elogiat "la manera de fer dels valencians, combinant tecnologia, innovació i disseny; i l'empenyiment del nou talent juntament amb l'experiència de dissenyadors valencians ja consolidats a tot el món".En el ple del passat mes de gener, la corporació va aprovar per unanimitat una declaració institucional que remarcava la finalitat de la iniciativa perquè València "no deixi d'avançar cap a l'objectiu de convertir-se en una ciutat cada dia més innovadora, dinàmica, creativa i emprenedora". Per a això, tots els grups representats en l'hemicicle municipal van manifestar el seu suport unànime a la candidatura València per al 2022.El comitè organitzador de la WDO donarà a conèixer la llista de ciutats nomenades en juny del 2019 i en octubre d'aquest mateix any s'anunciarà la ciutat seleccionada.

