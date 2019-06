El Girona demana quedar-se a Primera Divisió fins que no es resolgui l'Operació Oikos

El Girona s’ha personat a la causa contra l’Operació Oikos sobre partits arreglats i ha demanat a la Federació Espanyola de Futbol que li permeti quedar-se a la Lliga de Primera Divisió fins que no es resolgui el cas. Per això, demana que hi hagi una Lliga amb 21 equips, que inclouria el club gironí, segons informa el portal d’Esports de la CCMA El Girona apel·la a l'article 75 del codi disciplinari de la RFEF, que preveu una sanció de sis punts al club infractor, en aquest cas el Valladolid, que està sota sospita, i que podria tenir com a conseqüència el seu descens a Segona Divisió. Però, com que podria passar molt de temps abans no s'aclareixi el cas, el Girona proposa passar de 20 a 21 equips a la Primera Divisió, com a alternativa i de manera provisional. El partit de l’última jornada de Lliga entre el Valladolid i el València , que va guanyar aquest últim equip per 0-2, hauria estat arreglat per una trama (anomenada operació Oikos) vinculades a les apostes esportives. El matx té una gran transcendència, ja que va certificar la quarta posició dels valencians, que dona accés a la lligueta de Champions.Si es confirmessin els fets, el Girona es podria veure beneficiat de retruc. Els gironins van baixar a Segona Divisió, després de quedar a l’antepenúltima posició de la taula, amb 37 punts. El Valladolid va quedar en 16 posició, amb 41 punts. Si hi ha hagués algun tipus de penalització, en forma de retirada de punts, el resultat podria afectar la classificació, per ara definitiva de la Lliga.

