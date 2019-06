La CUP reclama des de Waterloo una resposta contra el «càstig col·lectiu» del judici de l'1-O

Els membres de la CUP Carles Riera, Eulàlia Reguant i Albert Serrats han reclamat aquest dimarts des de Waterloo una resposta "de tots els actors" contra el "càstig col·lectiu" que suposaran les "sentències condemnatòries" del judici contra els polítics independentistes, que els anticapitalistes donen per fetes.Durant una visita a l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, els tres membres de l'esquerra independentista han mostrat la necessitat de seguir denunciant "a tots nivells", també en l'àmbit internacional, "l'absència de garanties democràtiques i de respecte de drets fonamentals que suposa el règim del 78". A parer dels cupaires, això fa que "la resolució del conflicte polític" no passi per les negociacions amb l'Estat, sinó per l'exercici del dret "legítim" a l'autodeterminació "a través de la desobediència civil i institucional".La formació anticapitalista ha compartit amb Carles Puigdemont reflexions sobre el paper del poder judicial espanyol durant el judici al Tribunal Suprem i en l'actitud de "venjança" d'aquest cap a Catalunya i ha posat èmfasi en què la "naturalesa repressiva" de l'Estat no depèn del color del govern, sinó que és "una qüestió estructural del règim", tal i com, subratlla, està vivint el mateix Puigdemont "en primera persona", en veure els seus drets de representació "vulnerats" a causa de les "dificultats" per accedir al Parlament Europeu.

