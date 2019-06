Prop de 3.000 treballadors s'adhereixen voluntàriament a l'ERO de Caixabank

El període per adherir-se a l'ERO de Caixabank ha finalitzat aquest dimarts amb més voluntaris que la xifra de 2.023 treballadors, acordada amb els sindicats el passat 8 de maig. En total, han estat 2.971 empleats els qui han demanat acollir-se a l'expedient de regulació d'ocupació fins a les tres d'aquesta tarda, quan acabava el termini, segons fonts de l'entitat.A partir d'ara, les sol·licituds d'adhesió seran ateses en funció de l'establert en l'acord i amb una quota d'excedents per província i per ordre de prelació. Amb tot, de les sol·licituds rebudes, 1.890 seran efectives en haver arribat al límit provincial, tot i que Caixabank estudiarà la possibilitat d'atendre algunes adhesions més fins arribar als 2.023 treballadors, però en cap cas superarà aquesta xifra.Inicialment, la direcció de l'entitat va plantejar la necessitat de prescindir de 2.157 treballadors en el marc del Pla Estratègic de l'entitat, que preveu el tancament de 800 oficines fins el 2021 en el marc d'un procés de transformació de la relació amb el client. L'entitat vol accelerar la transformació digital i aposta per un model d'oficina store, que vol augmentar fins a les 600 en tres anys, tal com preveu, entre d'altres, el Pla d'Estratègic de Caixabank presentat l'any passat.La direcció de Caixabank va concretar fa un mes i mig, durant la presentació dels resultats del 2018 a València, que el març de 2019 hi havia 377 oficines store fetes o en execució amb una mitjana de dotze treballadors per oficina. A banda, mantindrà la xarxa rural d'oficines amb 1.100 establiments.En el marc de les negociacions entre sindicats i direcció de l'entitat, Caixabank va decidir retirar el caràcter forçós de les 2.157 sortides, tot i que va mantenir altres requisits com la mobilitat obligatòria, ampliació d'oficines store, l'eliminació de sotsdireccions i l'ampliació a 36 mesos per consolidar el càrrec. Finalment, a principis de maig la xifra es va tancar amb un acord amb els representants sindicals –amb l'excepció de CCOO- per a 2.023 sortides voluntàries, menys de les sol·licituds finalment rebudes pels treballadors interessats en sortir de l'entitat amb una indemnització.

