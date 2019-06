Forn defensa assolir «grans acords de ciutat» amb el PSC a Barcelona

Quatre dies abans que Barcelona constitueixi el nou ple municipal i decideixi qui serà alcalde o alcaldessa el pròxim mandat, el candidat de Junts per Catalunya a les municipals catalanes, Joaquim Forn, en una entrevista concedida al programa Bàsics de Betevé ha insistit en el seu suport a la investidura d'Ernest Maragall i ha defensat la necessitat de comptar amb el PSC per assolir "grans acords de ciutat". Forn és contrari a establir cap "cordó sanitari" al voltant dels socialistes i assegura que Jaume Collboni és la tercera persona a qui va trucar després de conèixer els resultats de les eleccions municipals.Uns grans acords que segons Forn han d'abordar àmbits com les desigualtats, l'habitatge, la seguretat o el medi ambient.L'exconseller d'Interior es mostra crític davant la possibiitat que Ada Colau esdevingui alcaldessa amb els vots de Manuel Valls, que considera que no són a canvi de res. "L'equidistància té un límit", afirma Forn, que qualifica la hipotètica investidura de Colau amb el suport de l'exprimer ministre francès d'"operació orquestrada pels poderosos". L'objectiu, considera, evitar "per tots els mitjans" que a Barcelona hi hagi un alcalde independentista.Sobre els resultats obtinguts per JxCat a les municipals, Forn fa autocrítica i reconeix que són dolents. "Ens ha costat molt entrar en campanya. El fet que les eleccions es plantegessin com una lluita entre Colau i Maragall ens ha perjudicat", argumenta. Forn, que en el seu moment va defensar la llista única de l'independentisme, creu que el fet d'haver anat per separat ha fet perdre suports al sobiranisme. "Ara probablement tindríem 17 regidors", assegura. Una xifra que per Forn faria "molt més difícil un pacte entre Colau, Collboni i Valls".Més enllà de l'àmbit municipal, el candidat defensa que l'espai postconvergent ha d'obrir una "reflexió profunda" un cop acabat el cicle electoral. En aquest sentit, insta l'expresident de la Generalitat, Artur Mas a implicar-s'hi. "No podem prescindir de ningú i Artur Mas és una persona estimada, respectada i valuosa que pot relligar les diferents sensibilitats que conviuen al nostre espai polític", defensa.El Tribunal Suprem ha confirmat que Forn podrà assistir a la constitució de l'Ajuntament de Barcelona el 15 de juny i recollir la seva acta de regidor. El mateix dia 15, però, haurà de tornar a la presó. Tot i això, l'exconseller vaticina que podrà exercir el càrrec. "Si no pensés que puc ser regidor, ja no m'hauria presentat a les eleccions", argumenta.Sobre el judici de l'1-O, Forn assegura que els presos polítics han patit un "gran desgast físic i mental" a causa dels trasllats entre Soto del Real i l'alt tribunal. L'exconseller es mostra optimista amb la sentència i assegura que no preveu cap altra cosa que no sigui l'absolució. Alhora, però, la valoració sobre el judici és negativa. "És com si els centenars de testimonis no haguessin servit de res i, en molts aspectes, els arguments de la fiscalia són plenament coincidents amb els de l'acusació particular de Vox", relata.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor