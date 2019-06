L'emocionant carta d'un alumne autista a la seva mestra acomiadada que s'ha fet viral

Carta desesperada de Sami (11 años).Tiene #autismo. Llegó al cole Alejandro Rubio de @AytoGuadalix con problemas de habla. 8 años después toca el piano y estudia francés. El director va a prescindir de la profe que lo ha logrado.@R_vanGrieken @ComunidadMadrid #TEA #lacartadeSami pic.twitter.com/SbsIe6UMH5 — GuadalixTEA (@GuadalTEA) June 7, 2019

Desconcierto en el claustro, AMPA a favor de la profesora, más de 700 firmas recogidas en una semana. Sólo queremos sensibilidad y que la profe tenga un sitio en el nuevo proyecto del centro. @ignacioaguado @IdiazAyuso @equipoGabilondo @ierrejon #educacion #lacartadeSami — GuadalixTEA (@GuadalTEA) June 7, 2019

El Sami és un nen de l'escola Alejandro Rubio de Guadalix de la Sierra (Madrid) que aquesta darrera setmana ha encisat els usuaris de Twitter amb una emocionant carta dedicada a la seva mestra Imma. "Fa vuit anys que soc en aquesta escola i una de les docents que més m'ha ajudat és l'Imma", escriu el nen, que després li agraeix la feina ja que sense ella "hagués tingut molts problemes per estudiar i relacionar-me amb la resta de companys". La mestra ha estat acomiadada.Davant d'aquesta trista realitat per al Sami, el nen li escriu un llistat de coses que la mestra li ha ensenyat i que després de la seva marxa trobarà a faltar: aprendre coses, saber què fer en cada situació, respectar els altres, entendre els sentiments de la resta, respectar les persones grans i atendre'ls... I finalment, el motiu que més ha captivat la gent: el seu germà petit, el Simón. "Amb prou feines ha acabat educació infantil! Necessita l'Imma perquè li vagi bé la Primària". El Sami explica al final que la mestra l'ha ajudat molt, i que vol demostrar que "tan se val com siguis: tenir una discapacitat no ha d'impedir-te aconseguir coses, sinó que l'important és que tothom pugui mostrar el millor de si mateix".Què ha passat amb la mestra? Segons recullen les famílies dels alumnes de l'escola, es tracta d'un acomiadament per una qüestió d'organització i no per motius pedagògics. Pares i mares s'han organitzat i ja sumen 700 firmes en contra de la marxa de l'Imma.

