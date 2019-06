Així serà la primera missa a Notre-Dame després de l'incendi

Aquest dissabte la catedral de Notre-Dame de París celebrarà la primera missa després del devastador incendi del passat 15 d'abril . La missa, segons recull La Vanguardia , tindrà lloc només per un "número limitat de persones per raons de seguretat", concretament 20, i estarà oficiada per l'arquebisbe de la capital francesa, Michel Aupetit, segons ha anunciat la diòcesi de la ciutat. La data escollida, simbòlica, coincideix amb la festa de dedicació de la catedral, que commemora la consagració de l'altar i s'acostuma a celebrar el 16 de juny.Els (pocs) participants que podran assistir a la missa ho hauran de fer amb casc, segons ha confirmat el canal francès BFM TV. La cerimònia durarà una hora i es darà al fons de la catedral, en una zona que no va quedar afectada pel foc, que sí que es va endur el sostre i l'agulla del monument.

