Casado emplaça Sánchez a esquivar els independentistes i pactar la investidura amb els regionalistes

El líder del PP, Pablo Casado, ha transmès aquest dimarts a la tarda al secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, que el PP "no donarà suport a la seva investidura ni s'abstindrà en una segona votació", perquè creu que els espanyols li han encarregat "liderar Espanya des de l'oposició".Casado ha emplaçat Sánchez a fer real el "govern de cooperació amb Podem" que veu com una opció "lògica" després de l'acord amb els pressupostos i la moció de censura, i que hauria de completar, ha dit, "no amb els independentistes" sinó amb acords amb "partits regionalistes" com Unió del Poble Navarrès (UPN) i Coalició Canària (CC), que podrien condicionar el seu suport o una abstenció a acords per governar Navarra o les Canàries.Les abstencions de CC i UPN podrien acostar Sánchez a una investidura sense suport de les forces independentistes si Sánchez sumés les formacions que van donar suport a la presidència de Meritxell Batet al Congrés.Casado ha fet aquestes manifestacions després de reunir-se al Congrés amb el líder socialista en el marc de la ronda de contactes per a la investidura. El líder del PP ha afirmat que Sánchez no li ha explicat en què consisteix el govern de "cooperació" que el PSOE i Podem han pactat impulsar.El líder del PP avançat que la seva formació farà una oposició "ferma" i ha recordat que Sánchez va oposar-se frontalment a abstenir-se a la investidura de Mariano Rajoy. La diferència amb la situació actual, ha afirmat Casado, és que aleshores no hi havia alternativa i ara –a dit- Sánchez si que pot sumar amb "Podem i els regionalistes".Segons ha explicat, tots dos han parlat de la situació a Catalunya i Casado ha "estès la mà" a "pactes d'Estat" per garantir, ha dit, la "convivència", com per exemple "aplicar el 155 o altres mecanismes legislatius com l'alta inspecció educativa, la Llei de seguretat ciutadana, la Llei d'estabilitat pressupostària i les lleis de contingut audiovisual". Tot perquè "es compleixin les mínimes normes en un estat constitucional com el nostre".

