VÍDEO Les últimes paraules (en català) de Jordi Pina a Sànchez, Turull i Rull

"Ha estat un honor. Sigui quina sigui la sentència, podeu estar ben tranquils, que sou gent de pau". Així ha tancat l'advocat Jordi Pina el seu torn de conclusions. El lletrat s'ha adreçat en català als seus clients, Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull per finalitzar uns al·legats que han durat gairebé tres hores. Just abans ha agraït la feina feta a totes les parts, incloses les acusacions.Pina ha defensat el caràcter pacífic dels acusats, sobretot en el cas dels líders socials Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, a qui s'acusa de ser -conjuntament amb Oriol Junqueras i Carme Forcadell- promotors de la rebel·lió. Entre moltes altres qüestions, el lletrat s'ha centrat a desmuntar el cop d'estat dibuixat per la Fiscalia i a defensar el caràcter pacífic dels líders independentistes.

