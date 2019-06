Controlat l'incendi forestal del Perelló, que ha cremat 233 hectàrees

Pel que fa a les 38 persones desallotjades aquest dilluns de 22 masies de la zona, han pogut tornar aquest matí als seus habitatges. 4 han passat la nit en un hostal. La Direcció General d'Emergències i els Bombers no tenen coneixement de danys materials en propietats. Al llarg d'aquest dimarts al matí, el parc eòlic de les Colladetes, que es va aturar ahir quan es va declarar el foc, ha entrat en marxa de forma progressiva.



De les 230 hectàrees cremades, 150 formen part de l'espai natural del Tossal Montagut i un 90% de la superfície afectada, terreny forestal, és de titularitat de la Generalitat.

Els Bombers han donat per controlat cap a dos quarts de set de la tarda d'aquest dimarts l'incendi forestal del Perelló (Baix Ebre) que crema des de dilluns al matí i que ha afectat 233,42 hectàrees de superfície forestal i agrícola, 213,98 de forestal i 19,44 d'agrícola. Una seixantena de dotacions terrestres i uns 200 efectius han treballat durant la nit i han aconseguit estabilitzar el foc a primera hora del matí.El foc l'ha originat una crema de restes agrícoles de poda d'olivera sense mesures de prevenció. Segons els Agents Rurals, el responsable no tenia permís per a fer-ho. Serà denunciat per la via administrativa i penal i podria haver de fer front a la responsabilitat civil derivada del sinistre.Tot i que el vent s'ha mantingut estable, l'increment de la humitat ambiental, la baixada de la temperatura i, fins i tot, algun plugim puntual, han afavorint les tasques d'extinció. Després de l'estabilització, a la zona hi han seguit treballat dos helicòpters bombarders, una trentena de camions i 130 efectius dels bombers.

