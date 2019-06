Maragall aixeca el veto al PSC i proposa una cimera amb Colau i Collboni

Maragall assegura que no posa "vetos" a ningú i que la presència de Collboni serviria per "contrastar, confirmar i analitzar el grau de distància i proximitat" entre les tres formacions

Quan falten quatre dies per a la investidura i amb les converses congelades des de la setmana passada , ERC ha decidit moure fitxa per tornar a recuperar la iniciativa en un escenari en el qual tot sembla decantat a favor de què Ada Colau acabi sent de nou alcaldessa amb els vots a favor del PSC i de Manuel Valls. Si el que vol la líder dels comuns és que ERC i el PSC s'asseguin en una mateixa taula de negociació, Ernest Maragall ja s'ha mogut, almenys, per mostrar predisposició a una trobada a tres. El tripartit de govern que voldrien els comuns segueix demostrant-se inviable -els republicans segueixen defensant que el pacte de govern ha de ser només amb Ada Colau- però l'alcaldable d'ERC ha sacsejat de nou el tauler de les negociacions proposant una cimera on, a més dels comuns, hi sigui Jaume Collboni.En els darrers dies hi havia certa inquietud entre alguns dirigents d'ERC per una situació en la qual consideraven que no s'estava sent prou proactiu en la negociació a Barcelona com a guanyadors de les eleccions. Per aquest motiu, Maragall ha tornat a fer una oferta que suposa aixecar el veto a un PSC al qual ja va convidar a una trobada la setmana passada. Es tracta de deixar clar a Colau que, en tot cas, és Collboni qui més reticències té a l'hora de negociar a tres bandes com demanen els comuns.Maragall ha dit estar disposat a treballar fins al "darrer minut" per intentar trencar l'esquema que portaria a Colau a reeditar el càrrec amb els vots favorables de socialistes i el candidat de Ciutadans i aconseguir un govern bipartit en el qual ell sigui l'alcalde. Si bé divendres els comuns ja van avalar el pas de Colau de presentar candidatura , Maragall ha confirmat que també ell farà aquest pas com el candidat guanyador de les eleccions i per reclamar un acord de govern entre les dues formacions més votades. Segons el dirigent republicà, les converses amb Barcelona en Comú es reprendran aquest dimecres després que la setmana passada Maragall les aturés tot instant Colau a renunciar a un pacte que inclogui els socialistes. Els posicionaments no s'han mogut, però el calendari avança, motiu pel qual el dirigent d'ERC s'ha vist abocat a trencar de nou el gel.Si no està disposat a formar un govern que inclogui el PSC, per què Maragall convida Collboni a participar de les reunions amb els comuns? El dirigent republicà ha estat contundent a l'hora de negar que s'obri a contemplar un tripartit mentre els socialistes no es comprometin amb els drets i les llibertats en l'àmbit nacional, però ha argumentat que no posarà "vetos" i que la presència de Collboni permetria "contrastar, confirmar i analitzar el grau de distància i proximitat" entre les tres formacions. L'oferta als socialistes, però, difícilment prosperarà tenint en compte que ja la setmana passada Collboni va rebutjar la possibilitat de trobar-se amb els republicans després que Maragall proposés també una reunió.Mentre Maragall considera que amb els comuns hi ha un alt grau de coincidència pel que fa al projecte de ciutat i la defensa de la llibertat dels presos i la reclamació del referèndum d'autodeterminació, amb els socialistes, ha dit Maragall, les diferències segueixen sent "significatives" tant pel que fa a la governació de la ciutat com en la carpeta nacional. La voluntat és que, en aquesta reunió a tres, Colau constati amb qui comparteix més el projecte de ciutat i el posicionament sobre el conflicte territorial. De fet, ha precisat que aquest dimecres, que hi ha convocades protestes un cop el judici del Tribunal Suprem quedi vist per sentència, serà una "bona oportunitat per compartir" des del carrer amb els comuns la petició de llibertat dels presos polítics.Acusat pels comuns i pel PSC de voler "supeditar" la ciutat al procés independentista, Maragall s'ha esmerçat en exhibir que, tot i no renunciar a la denúncia de la repressió i la reclamació del referèndum, posa un projecte de ciutat sobre la taula i una proposta concreta per governar. La seva aposta és la d'un govern bipartit de forma equitativa en que es repartissin sis grans àrees: presidència i relacions institucionals; cohesió social; règim intern, districtes i espais públics i seguretat; urbanisme i transició energètica; impuls i desenvolupament econòmic i educació i cultura.Pel que fa al projecte de caràcter progressista que ERC reivindica, en el document que han posat els republicans sobre la taula dels comuns es compromet a treballar per combatre les desigualtats a la ciutat, abordar les urgències en matèria d'habitatge, governar amb perspectiva de gènere, declarar l'emergència climàtica, desplegar la justícia de proximitat i socialitzar els èxits del turisme, entre d'altres.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor