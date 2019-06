Trobat el cadàver d'una dona embarassada a casa seva a Xàtiva

Aquest dilluns les víctimes mortals de violència masclista arribaven a 1.000 des que es va iniciar el recompte oficial l'any 2003. Un dia després, la policia de Xàtiva (País Valencià) ha trobat el cadàver d'una dona embarassada al seu domicili del mateix municipi. El seu marit havia denunciat la seva desaparició i per ara no hi ha detinguts.Tot i que encara queda la confirmació oficial de la Delegació Especial del govern espanyol per a la lluita contra la violència de gènere de l'assassinat d'una dona a València aquest divendres, si es confirma que les dues ha estat per violència masclista, les víctimes arribarien a l'esfereïdora xifra de 1.001.

