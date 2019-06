Tusquets i Masià recorren la victòria independentista a la Cambra

Les candidatures de Carlos Tusquets i Ramon Masià han presentat al·legacions a les eleccions a la Cambra de Comerç de Barcelona, en què van ser derrotades per la llista Eines de País , obertament independentista i apadrinada per l'ANC, segons ha avançat aquest dimarts Expansión i s'ha confirmat posteriorment. Ara fa un mes, després de celebrades les eleccions i abans de conèixer-se l'escrutini definitiu, ja avançava que es preparaven moviments de l'elit de la Cambra per capgirar el resultat , i que es contemplaven impugnacions.Les al·legacions de les dues candidatures derrotades assenyalen incompliments del plec de condicions que hauria comés Scytl, l'empresa que es va encarregar del sistema de votació electrònica, així com d'incompliments de la normativa autonòmica i l'estatal. Si prosperés la demanda, no es pot descartar una repetició dels comicis.La impugnació arriba sis dies abans de la jornada prevista per a la investidura com a president de la Cambra de Joan Canadell , designat per Eines de País.La victòria d'Eines de País, per majoria absoluta - 31 dels 60 vocals -, va ser, sobretot, la derrota de les altres candidatures, que representen les elits tradicionals de la cambra. En primer lloc, la de Carles Tusquets, que apareixia com a representativa del nucli dur de la direcció de la Cambra, amb Miquel Valls -17 anys al davant de la institució- al capdavant, i que només va obtenir tres representants. També la d'Enric Crous, exdirectiu de la casa, que era ben vista per la Generalitat i que apareixia com a catalanista i renovadora, i amb el suport explícit de la Pimec. Finalment, hi havia també la de l'advocat Ramon Masià, que havia estat l'home fort de la Cambra fins que va trencar amb Miquel Valls, i que només va obtenir un vocal.Fonts empresarials van explicar aque consideren que el Departament d'Empresa i Coneixement va jugar massa fort en favor de Crous i que "va permetre" que la patronal Pimec entrés de ple en la pugna electoral. Assenyalen que "les coses s'han fet malament" i consideren que el procés es pot allargar. La Generalitat va prohibir el vot per correu i hi ha una impugnació en curs davant el TSJC que es basa en aquest punt. D'altra banda, el fet que es votés electrònicament sense una doble autentificació contravé la legislació espanyola i podria comportar més impugnacions davant dels tribunals.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor