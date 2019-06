Els 10 esportistes més ben pagats del món, segons «Forbes»

La llista «Forbes» dels 10 esportistes més ben pagats Foto: «Forbes»

Les estrelles del món de l'esport cobren cada vegada més. En concret, segons la revista Forbes, els 100 atletes més ben pagats del planeta han augmentat un 5% els seus beneficis en un any. Aquest creixement imparable és gràcies als contractes televisius i de patrocini, que també augmenten de valor any rere any.La prestigiosa publicació internacional ha publicat aquest dimarts el llistat d'esportistes que ingressen més quantitat de diners, comptant el sou assignat per contracte amb els seus respectius clubs i la resta d'ingressos que perceben per patrocinadors.Forbes situa Leo Messi al lloc més alt de la llista. El capità del Barça ha guanyat 127 milions de dòlars en l'últim curs, seguit per Cristiano Ronaldo -amb 109 milions i Neymar -amb 105 milions-. Així doncs, el podi d'atletes més ben pagats està format íntegrament per futbolistes.En la quarta posició hi trobem el primer representant d'un altre esport: Canelo Álvarez, boxejador mexicà, que va guanyar 94 milions de dòlars.

