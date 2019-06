VÍDEO L'espectacular nevada a mitjans de juny des d'un refugi de la Cerdanya

Dimarts amb ruixats, algunes tempestes i un notable descens de la temperatura. #meteocat pic.twitter.com/7yuhx4OacP — Meteocat (@meteocat) June 9, 2019

Un paisatge blanc, flocs de neu caient del cel i un cel tapat són elements que s'associen a l'hivern... però aquells que es trobaven aquest dimarts al refugi de Malniu, a la Cerdanya, ho han pogut presenciar malgrat ser juny, una època de l'any on aquest temps no és el més habitual. Aquest vídeo -cedit pel mateix refugi- deixa veure el blanc paisatge que ha deixat la neu al seu pas per la zona. Com ja va explicar NacióDigital , aquest dimarts han tornat els ruixats, i la neu no ha fallat tampoc al que preveien els meteoròlegs. El front però, s'allunyarà dimecres, quan el temps es tornarà a estabilitzar durant uns quants dies. Farà sol, no hi haurà pluges i les temperatures pujaran.

