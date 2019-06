Multen la Lliga amb 250.000 euros per l'app que espiava pel micròfon dels mòbils

L' Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) ha sancionat amb 250.000 euros la Lliga per una infracció del principi de transparència a l'hora d'informar en l'aplicatiu mòbil oficial sobre l'ús de la funcionalitat del micròfon en el moment de la seva activació Així ho ha fet saber aquest dimarts la Lliga, que ha anunciat que recorrerà a la via judicial perquè discrepa "profundament" de la decisió i rebutja la sanció imposada perquè és "injusta". "L'AEPD no ha fet l'esforç necessari per entendre com funciona la tecnologia", ha criticat.La Lliga ha assegurat que impugnarà judicialment la resolució "per demostrar que la seva actuació ha estat en tot moment conforme a dret i responsable" i ha argumentat que ha complert "en tot moment amb els principis i requisits" que s'estableixen en el Reglament General de Protecció de Dades i la Llei Orgànica de Protecció de Dades i de Garanties dels Drets Digitals, i en les guies i directrius publicades fins avui per les autoritats de control, inclosa l'AEPD.L'entitat esportiva ha defensat que, perquè la funcionalitat del micròfon estigui activa, "l'usuari ha d'atorgar expressament i en dues ocasions el seu consentiment, per la qual cosa no es pot atribuir a la Lliga una manca de transparència o informació sobre aquesta funcionalitat". A més, ha recalcat que els qui no prestin el consentiment poden igualment continuar utilitzant l'app "sense cap limitació".

