Ballesteros acusa els comuns de mentir als inscrits i així poder pactar amb ERC a Tarragona

Josep Fèlix Ballesteros acusa la comissió negociadora dels comuns de mentir ahir dilluns en l'assemblea conjunta per aconseguir que així s'acordés pactar amb ERC per formar govern a l'Ajuntament de Tarragona. El socialista, alcalde en funcions, considera que no es va dir la veritat perquè en cap moment es va esmentar que el PSC havia ofert un pacte de govern i d'investidura als comuns, i que això es va obviar pels "prejudicis d'uns quants, no del col·lectiu".El socialista ha descrit que l'assemblea va ser "erràtica" perquè no es va dir tota la veritat i per aquest motiu, "tenim la sensació clara que això no està fet". Ballesteros encara confia que aquesta decisió es pugui revertir, ja que membres de Podem reclamen que s'ha de votar en una assemblea pròpia, com ja va avançar NacióTarragona. L'alcalde en funcions apunta que estan oberts a parlar amb tothom -menys amb la CUP- i que fins al dia 15, a les 12 h, hi ha temps. Sobre això, ha destacat que ha mantingut converses amb "tothom amb qui havíem de parlar". El candidat a l'alcaldia ha defensat que el que té clar és que no pactarà amb Cs ni PP -a banda que no sumen per aconseguir la majoria- perquè només es contemplen les "polítiques d'esquerres" i això, els exclou.Ballesteros també ha afirmat que veu complicat "un govern alternatiu de forces que no es poden veure" i ha alertat que "estem enviant missatges contradictoris, d'inseguretat i d'incertesa sobre els projectes de ciutat i això passarà factura a Tarragona". A més, el socialista també ha recordat que durant la campanya i la precampanya ja alertava que ERC i comuns "tenien un preacord".Ballesteros ha carregat també contra els comuns dient que "si l'excusa és que no els hem ofert cadires, quina vergonya" i apunta que tot són "excuses de mal pagador" perquè la proposta hi era. En aquest sentit, sobre el canvi que defensa l'altre bloc, Ballesteros ha expressat que això es tracta de canvi de polítiques, no de cadires i que "si parlant de canvi s'entén que passa per canviar les persones, és una mala interpretació".Sobre l'opció que no sigui alcalde, Ballesteros ha tornat a dir que seguirà a l'Ajuntament els quatre anys d'aquest mandat i que ho farà, "encara amb més raó per ser la llista més votada".Per la seva banda, Santi Castellà, primer secretari de l'agrupació local del PSC i senador, ha afirmat que la votació va ser "induïda" i considera que donar suport als partits de les retallades a la Generalitat seria "un error històric". El mateix dirigent ha destacat que com a llista més votada tenen l'obligació de governar la ciutat per donar estabilitat, ja que un pacte basat en els punts basats a anar en contra de Ballesteros, "en l'odi, i l'animadversió no són bons". Castellà ha titllat el possible acord entre Junts, ERC, comuns i la CUP com el "pacte Frankenstein o tutti frutti".La portaveu de l'agrupació local del PSC a Tarragona, Sandra Ramos, també ha denunciat que es va oferir un pacte de govern als comuns i que no ho van comentar ahir. "Nosaltres no hem enganyat a ningú, potser hem pecat de prudents", ha expressat. En aquest sentit, ha lamentat que els socialistes han actuat "amb la discreció que es requeria" i que no van fer públic aquesta proposta de govern ni que havien tingut converses. El previsible pacte d'investidura entre comuns i ERC, juntament amb el suport de Junts per Tarragona i la CUP sentencia Josep Fèlix Ballesteros , que tot i ser la llista més votada perdrà l'alcaldia. Davant d'aquest escenari, el socialista, ha comparegut davant els mitjans per criticar la manera de fer dels comuns.Per contra, aquest matí, Pau Ricomà, l'alternativa a Ballesteros i qui està més ben postulat per assolir l'alcaldia, ja es veu alcalde després del gest d'ahir dels comuns, ja que l'assemblea conjunta d'En Comú Podem Tarragona va acordar negociar amb el republicà el pacte d'investidura i posteriorment un pacte de govern. L'opció republicana va rebre 76 vots i abstenir-se i permetre que Josep Fèlix Ballesteros sigui alcalde, només un.

