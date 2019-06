Traslladen de presó l'acusada del crim de la Guàrdia Urbana per una baralla amb una altra reclusa

La direcció general de Serveis Penitenciaris ha decidit traslladar de presó l'agent policial Rosa Peral, una de les principals acusades del conegut com a crim de la Guàrdia Urbana. Segons publica La Vanguardia , Peral serà traslladada de Brians 1 a Wad-Ras per motius de seguretat després que el passat mes de maig es barallés amb una interna. Durant l'enfrontament, l'acusada d'haver matat el seu xicot i haver-lo calcinat dins un cotxe va propinar diversos cops a una altra reclusa. El motiu de la baralla, relata el diari, va ser que aquesta companya de presó li hauria robat la targeta amb què les internes poden comprar productes de les màquines expenedores.Peral fa més de dos anys que és en presó preventiva, acusada d'haver matat el també agent de la Guàrdia Urbana Pedro Rodríguez , que en aquell moment era el seu xicot. El maig del 2017, la jutge que investiga el cas va decretar l'ingrés preventiu i Peral va ser destinada a Wad-Ras. Mesos després, però, la van traslladar a Brians 1 perquè havia alterant l'ordre de la presó i provocat nombroses discussions. Ara, després de la baralla de mitjans de maig, Serveis Penitenciaris la duu de nou a Wad-Ras.En paral·lel, també és en presó preventiva l'agent policial Albert López, acusat d'haver comès el mateix crim que Peral. Tots dos s'enfronten a penes de 25 anys de presó per un delicte d'assassinat amb traïdoria. Les respectives defenses desvinculen dels fets els seus clients, que s'acusen directament entre ells.

