Sánchez manté l'aposta: un executiu progressista amb la «cooperació» d'Iglesias

Nuestro país necesita un gobierno progresista que se ponga en marcha cuanto antes. La ciudadanía quiere soluciones, no bloqueo. Hoy he pedido a @Albert_Rivera y a @pablocasado responsabilidad, que no obstaculicen la formación del Gobierno elegido por los españoles y españolas. pic.twitter.com/eMT75oztdJ — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 11 de juny de 2019

Pedro Sánchez manté la seva aposta. Proposa un executiu progressista liderat pel PSOE que compti amb el suport d'Unides Podem, tot i que, de moment, evita concretar si en formaran part membres designats de la formació morada. El líder socialista, que ja sap que en el debat d'investidura toparà amb l'oposició del PP i Ciutadans, es manté ferm i insisteix. Ja no parla de govern en solitari, però no s'arronsa davant la insistència de Pablo Iglesias i evita parlar d'un govern de coalició. És per això que aquest dimarts ha proposat al líder de Podem treballar per un "govern de cooperació" Aquesta és la nova fórmula que Sánchez ha ideat per aconseguir el suport d'Unides Podem a la investidura, d'entrada, sense mullar-se. El president espanyol en funcions sap que necessita el suport de la formació que lidera Iglesias, però també és molt conscient que l'aritmètica parlamentària l'obliga a aconseguir els vots d'altres partits que no veuen amb bons ulls la presència de membres de l'esquerra alternativa al consell de ministres.Com una partida de tennis taula, aquest dimarts després de la trobada entre els dos líders, Iglesias i Adriana Lastra han escenificat un intercanvi de cops des de la sala de premsa del Congrés. Primer, el líder de Podem ha insistit en el seu convenciment que la seva formació ha d'entrar a l'executiu: "Els noms són el de menys, l'important són els continguts", ha afirmat. I, després, la portaveu socialista ha evitat arribar a aquest extrem: "un govern de cooperació entenem que és la millor de les fórmules perquè ens permetria un govern plural, obert, integrador". I ha assegurat que aquest executiu "serà incloent i no tancat, com el de coalició".Totes dues formacions han afirmat que la trobada d'aquest dimarts al Congrés ha estat "positiva", però Iglesias ha reconegut que encara cal parlar molt per continuar "cap a la bona direcció". De moment, el PSOE i Unides Podem s'han emplaçat a continuar negociant, això sí, de manera més "discreta"El que sí que ha quedat clar aquest dimarts és que el PP i Ciutadans s'oposaran a la investidura del líder socialista. Així li han comunicat Pablo Casado i Albert Rivera després de reunir-se amb Sánchez al Congrés. Tots dos partits s'erigeixen com "el partit de l'oposició" i totes dues formacions s'han ofert per articular i facilitat grans pactes i acords "d'Estat".Sánchez ha demanat -primer- a Rivera i -després- a Casado que no obstaculitzin la formació d'un nou govern i aquests han emplaçat al president espanyol en funcions a pactar amb Podem i buscar el suport d'altres formacions. La gran diferència entre Cs i el PP és que els primers insten al líder socialista a buscar el suport dels independentistes catalans, mentre que els segons aposten per un pacte del PSOE amb Unió del Poble Navarrès (UPN) i Coalició Canària (CC), que podrien condicionar el seu suport o la seva abstenció a canvi d' acords per governar Navarra i les Canàries El PSOE no en té prou amb Unides Podem per arribar a la majoria absoluta de 176 escons, però ara mateix els socialistes consideren que no és possible tirar endavant la investidura optant per la "via navarresa", que consisteix en garantir l'abstenció dels dos diputats d'UPN al Congrés a canvi que els socialistes navarresos s'abstinguin al parlament foral i permetin que la coalició de dretes Navarra Suma governi aquesta comunitat. Aquesta opció, però, implicaria el vot en contra del PNB al Congrés, sis vots que Sánchez necessita per sortir investit.De moment, aquest dimecres José Luis Ábalos i Adriana Lastra continuaran la ronda de contactes per buscar suports. A les onze del matí, el ministre de Foment en funcions es reunirà amb el portaveu del PNB, Aitor Esteban, i, després, juntament amb Lastra també tenen previst citar-se amb els diputats d'Unió del Poble Navarrès, de Coalició Canària, de Compromís i del Partit Regionalista de Cantàbria.Les reunions continuaran dijous, quan Lastra té previst reunir-se amb els representants d'ERC i JxCat. Els socialistes insisteixen que no negociaran la investidura amb els ni la governabilitat legislatura amb els partits independentistes catalans, però la realitat és que Sánchez per aconseguir la majoria, en una segona votació, pot necessitar l'abstenció d'alguna d'aquestes formacions. A qui el PSOE, de moment, ni ha citat és Bildu i Vox.

