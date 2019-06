Detingut un jove per demanar imatges sexuals a nenes a canvi de pagar-los fins a 500 euros

La Guàrdia Civil ha detingut a Villena (Alacant) a un jove de 21 anys que presumptament entabanava, a través de les xarxes socials i d'aplicacions de missatges, a noies menors, amb edats properes als 13 anys, perquè li enviessin imatges de caràcter sexual a canvi de diners. La quantitat oscil·lava entre els 200 i els 500 euros. Les deu víctimes residien a les províncies d'Alacant, València i Sevilla.A l'arrestat se'l considera presumpte autor d'un delicte corrupció de menors i d'un contra la intimitat i la pròpia imatge. El detingut hauria utilitzat perfils de xarxes socials en què simulava ser una nena de la mateixa edat que les víctimes per guanyar-se la seva confiança, segons ha informat l'institut armat en un comunicat.Els investigadors han determinat que aquest individu es valia dels perfils públics a les xarxes socials de noies menors d'edat per després suplantar la seva identitat, fer-se passar per una menor més i establir un vincle de confiança amb les víctimes.Al cap d'un temps, aprofitava aquesta confiança per demanar-los material fotogràfic i videogràfic, en actitud sexual "explícita".Fins i tot, intentava concertar cites presencials, per intentar mantenir relacions sexuals amb elles. No obstant això, segons la Guàrdia Civil, cap d'aquestes cites es va arribar a materialitzar, ja que va poder ser detingut abans que es produïssin.La Guàrdia Civil va poder identificar aquesta persona i va trobar al seu domicili un smartphone. Després d'analitzar-lo, s'han pogut identificar, fins al moment, deu víctimes diferents residents a les províncies d'Alacant, València i Sevilla, encara que no es descarta l'aparició de més menors afectades, ja que continua l'estudi del dispositiu mòbil.L'operació ha estat desenvolupada per l'Equip de Policia Judicial de Villena. El detingut ha estat posat a disposició de l'autoritat judicial, que ha decretat la seva llibertat provisional, encara que amb la prohibició d'aproximar-se a les diferents víctimes, la prohibició d'aproximació a qualsevol centre escolar i la prohibició de realitzar qualsevol activitat relacionada amb menors.

