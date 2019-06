Pina nega el cop d'estat descrit per la Fiscalia: «Aquest delicte no existeix»

La recta final del judici de l'1-O ja està en marxa. Les defenses, des de primera hora d'aquest dimarts, s'encarreguen de rebatre els arguments exposats la setmana passada per les acusacions. La tarda l'ha encetat Jordi Pina, advocat de Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull, que ha indicat que no hi ha "cap delicte al codi penal" que sigui un "cop d'estat", com va defensar la Fiscalia la setmana passada. "El codi penal és el que és, la rebel·lió i la sedició són les que són. La missió és si concorren els elements objectius sobre aquests delictes", ha reflexionat Pina.L'advocat de Sànchez, Rull i Turull ha denunciat que la Fiscalia hagi reinterpretat a voluntat el concepte de rebel·lió. “La Fiscalia deia que ens trobàvem davant d’una rebel·lió distinta, però no ens trobem mai davant d’un homicidi distint o d’una agressió sexual distinta”, ha criticat, i ha afirmat: “Els delictes no són distints, són els que són i estan registrats en el codi penal”. I en aquesta línia, ha fet reflexionar la sala sobre l'autoria de la rebel·lió: mentre que es jutja els suposats impulsors de la rebel·lió, no es porten a judici els suposats rebels. Ciutadans, ha recordat, sobre els quals s'estan arxivant causes en nombroses jutjats de Catalunya.Pina també s'ha preguntat "en quin moment va produir-se l'alçament" que descriuen les acusacions. És per això que ha posat en qüestió els fets que han nodrit les investigacions de la Guàrdia Civil, i també ha subratllat que milers de ciutadans es van manifestar a favor de la unitat d'Espanya el 8 d'octubre del 2017. Un moment en què a Catalunya hi havia, segons les forces i cossos de seguretat de l'Estat, un període "insurreccional". "A Catalunya hi ha pau, encara que alguns busquin la confrontació", ha remarcat Pina al principi de la intervenció, i si finalment la Fiscalia ha volgut anar més enllà dels delictes de desobediència que ja es van imputar el 9-N, ha considerat, és per "escarmentar".Andreu Van den Eynde, advocat d'Oriol Junqueras - considerat el "motor" de la rebel·lió per la Fiscalia - i Raül Romeva, ha denunciat una "causa general" contra l'independentisme nascuda el 2015 a l'Audiència Nacional, i ha avisat que, davant d'això, la sentència del Tribunal Suprem haurà de ser exemplar perquè crearà precedent en la jurisprudència. "Demano la millor de les sentències", ha clamat Van den Eynde, que ha destacat com els seus patrocinats segueixen "estenent la mà" per trobar una "solució al conflicte", que ha recordat que té base política i no jurídica.Sobre els delictes que els imputen, ha carregat contra la Fiscalia per haver "confós" el delicte de desobediència -que es podria "discutir"- amb el de rebel·lió , pel qual es demanen 25 anys de presó a l'exvicepresident del Govern. Aquest delicte, ha dit, no pot existir perquè no hi va haver "ni violència, ni alçament, ni armes", ni tampoc cap reacció del govern espanyol en la línia d'aplicar l'estat de setge, normativament pensat per aturar rebel·lions armades. Així mateix, ha sentenciat que "s'està investigant el moviment independentista", i ha negat que s'hagi produït en cap "alçament violent".Xavier Melero, advocat de Joaquim Forn, exconseller d'Interior, ha trenat un relat tècnic però també polític. En concret, ha fet una llista de tots els "incompliments sistemàtics" del Govern en relació a les lleis de desconnexió i també ha ressaltat que l'executiu ni va "efectuar" cap declaració d'independència. En canvi, ha subratllat l'advocat, es va "acatar" l'article 155 de la Constitució sense oposar-hi resistència. La Generalitat, ha dit, en tot moment va posar el seu poder "a disposició de l'Estat".Melero, a banda, també ha insistit que el plantejament de l'1-O en clau policial va ser "aberrant" per part del Ministeri de l'Interior, i ha acusat les forces i seguretat de l'Estat de no voler "col·laborar" amb els Mossos d'Esquadra. També ha volgut deixar clar que Forn es va acomiadar del càrrec abans de la declaració de la independència en una reunió amb els responsables d'Interior.

