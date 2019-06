ERC i independents tanquen un preacord de govern a Sitges mentre esperen sumar-hi Guanyem i Comuns Verds

📣 @ERCSitgesGM i @SITGESgi tanquen un preacord per formar govern a sitges.

Els quatre regidors d’ERC han tancat un preacord de govern amb els dos representants de Sitges Grup Independent per a la propera legislatura. Les dues formacions concreten ara les propostes del nou mandat, mentre negocien amb Guanyem Sitges (2 regidors) i Comuns Verds de Sitges (1) per sumar-los a l’acord.Amb els primers hi ha una “entesa global” i el cap de files de la formació, Xavier Salmerón, ha anunciat a les xarxes socials la voluntat d’afegir-s’hi si s’accepten les seves propostes de govern. En canvi, els comuns són cautelosos i emplacen la decisió final a l’assemblea interna d’aquest dimarts. Si es confirmés el pacte a quatre bandes, sumarien 9 dels 21 membres del ple amb la republicana Aurora Carbonell –guanyadora de les eleccions- com a alcaldessa.En un comunicat conjunt emès aquest dimarts per Esquerra i Sitges Grup Independent, els dos partits destaquen que els resultats del 26-M desprenen que “els sitgetans demanen un mandat on l’agenda social i les polítiques propers al ciutadà tinguin un paper destacat”. “La preferència de la majoria dels veïns reflectida a les urnes ha estat un dels factors claus a l’hora de voler unir esforços”, afegeixen, mentre remarquen que treballen amb altres formacions per ampliar el pacte.Si finalment s’hi sumen Guanyem Sitges i Comuns Verds de Sitges, la republicana Aurora Carbonell seria investida alcaldessa el proper dissabte amb 9 dels 21 membres del ple, de manera que no assoliria la majoria absoluta i arribaria al càrrec com a cap de llista de la formació guanyadora de les eleccions.L’entesa a quatre bandes certificaria les declaracions que Carbonell feia poc després de les eleccions, quan avançava que la intenció d’ERC era buscar socis de governs alternatius a l’acord de l’últim mandat, en què els republicans han estat governant amb CiU –ara, Junts per Sitges sota el paraigües de Junts per Catalunya-. L’alcaldable d’Esquerra remarcava aleshores que volia treballar per formar un govern “progressista, republicà i el més ampli possible”.Les declaracions de Carbonell han causat malestar a les files de JxCat, que també van obtenir quatre regidors el passat 26-M. La cap de llista dels post convergents, Mònica Gallardo, ha criticat a l’ACN que l’alcaldable dels republicans no s’hagi acostat a ella, “ni que sigui per cortesia política”. A parer de Gallardo, “Sitges s’enfronta a un mandat de molts canvis urbanístics que requeriran decisions molt importants que requereixen un govern fort i seriós” i ha lamenta que Esquerra els tanqués la porta l’endemà de les eleccions.A hores d’ara, l’única alternativa de govern que podria liderar Junts per Sitges és un acord entre els seus quatre regidors, els PSC (tres regidors), Ciutadans (tres), Nou Horitzó (un), el Margalló (un) i quedaria veure què decideix Comuns Verds (1). La cap de llista de JxCat, però, ha assegurat que a hores d’ara no treballen amb cap pacte d’investidura amb Ciutadans, fet que fa inviable qualsevol alternativa -els tres regidors taronges serien clau per superar el llindar de la majoria absoluta-. L’alcaldable de JxCat insisteix que mantenen converses amb tots els grups municipalistes.

