L'Aquelarre de Cervera, més esotèric que mai

L' Aquelarre de Cervera , festa del foc i de la música per excel·lència de les terres de Ponent celebrarà enguany la seva 42a edició. La festa, que tindrà lloc del divendres 30 d'agost al diumenge 1 de setembre, tindrà el tarot com a element protagonista. Zoo, Pupil·les i l'Elèctrica Dharma seran els caps de cartell musical Albert Parra, director artístic de l'Aquelarre, ha explicat aquest dimarts a la presentació realitzada a l'Antiga Fàbrica Estrella Damm que el tema escollit permetrà convertir Cervera en un espai on "la màgia, els ritus, el món oníric i mitològic i la psicoanàlisis" siguin els protagonistes. Aquesta temàtica es materialitzarà en els diverses cercaviles tradicionals: l'Encesa de la Universitat, punt de partida de la festa; el Ball de la Polla, a càrrec dels Diables de Cervera Carranquers; la Invocació del Mascle Cabró; l'Escorreguda final i, el Foqueral, que tanca l'Aquelarre.L'èxit de la passada edició de l'Aquelarre de Cervera ha assegurat repetir presència al Festival Cruïlla de Barcelona. Marc Llorens, regidor de l'Aquelarre de la Paeria de Cervera, preveu enguany l'espectacle amb més repercussió de les 42 edicions de la festa.En aquesta línia, Llorens, que deixa després de quatre anys la regidoria de l'Aquelarre, insta continuar ampliant horitzons sense perdre "l'essència cerverina". De fet, destaca el "teixit associatiu" present a la festa. Hi participen des dels Geganters, fins a les bandes de percussió Bombollers i Sound de Secà, el grup de teatre local Grepp Teatre o els professionals d'Alea Teatre.A més a més, l'Aquelarre celebrarà l'edició "més feminista" de la història. Les reclamacions d'altres anys per incloure una perspectiva femenina compten enguany, com explica Llorens, amb un espectacle a càrrec del grup Band Tokades que té com a temàtica "la relació de la dona amb els llibres".En l'àmbit musical, apunta Llorens, si bé s'aposta per "caps de cartell" d'arreu dels Països Catalans, també s'intenta potenciar els grups "locals i amateurs". Els sis escenaris de l'Aquelarre comptaran amb una oferta musical molt àmplia.Hi participarà Zoo, una de les formacions referents de l'escena combativa catalana i Koers, grup de reggae amb una gran projecció arreu de Catalunya. També destaca la presència femenina amb el rap reivindicatiu de Pupil·les.Repeteixen a l'Aquelarre els lleidatans Pastorets Rock, la Companyia Elèctrica Dharma i el grup local Lasta Sanco, que presentarà el seu primer disc. La Terrasseta de Preixens, que ha posat la banda sonora a Cervera com a Capital de la Cultura Catalana d'enguany, també actuarà a la festa.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor