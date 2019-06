Valls va posar condicions per investir Colau: un acord de govern previ PSC-comuns

Collboni ha vinculat el seu suport a Colau a una entesa abans de la investidura. Els comuns, en canvi, no tenen tanta pressa. En tindrien prou amb un preacord

Ara mateix no hi cap certesa que el grup municipal de Valls -format per tres independents i tres dirigents de Ciutadans- voti en bloc dissabte a la tarda

Manuel Valls va sacsejar l'escenari postelectoral a Barcelona el matí del 29 de maig, tres dies després de les eleccions. Va comparèixer davant la premsa i va afirmar que concedia els seus vots "sense condicions" a Ada Colau per fer-la en alcaldessa en detriment d'Ernest Maragall , malgrat les enormes diferències programàtiques que el distanciaven dels comuns. "Ens podem permetre que aquesta ciutat quedi en mans del separatisme?", va preguntar-se en una roda de premsa que va consolidar la hipòtesi d'una investidura alternativa a la de Maragall, prèviament projectada per Miquel Iceta . Tot i el discurs dels vots gratuïts, Valls sí que va posar una condició: va demanar als socialistes que tanquessin un acord de govern amb Barcelona en Comú abans del 15 de juny per avalar la investidura. Així ho han confirmat afonts coneixedores de les converses entre Valls i el PSC.I quan es va produir aquest contacte entre el partit de Jaume Collboni i l'ex-primer ministre francès? Va ser just després que Valls s'oferís en públic a impedir l'elecció d'un alcalde independentista. Dirigents socialistes van voler "contrastar" l'oferiment de la candidatura Barcelona pel Canvi-Ciutadans, conscients que la posició expressada per l'alcaldable podia col·lisionar amb les tesis de Ciutadans. El PSC volia tenir la certesa que l'oferta era ferma i esbrinar si tenia alguna derivada no exposada en públic. L'única condició de Valls va ser concreta: volia un acord segellat entre socialistes i comuns per poder votar amb un escenari aclarit. L'ex-primer ministre va fer una altra puntualització en privat: el seu grup municipal no reclamaria contrapartides en forma de responsabilitats de govern i se situaria a l'oposició. "No va demanar res més", exposa una veu coneixedora d'aquell contacte.Consultats per aquest diari, portaveus socialistes prefereixen no valorar el paper de Valls i es reafirmen en el missatge polític expressat per Collboni, la voluntat de validar una aliança conjunta per la investidura i el govern abans del 15 de juny. "Ens reafirmen en el fet que les úniques negociacions han estat amb Barcelona en Comú, i que impliquen la investidura i la formació de govern", expressen fonts oficials del PSC a Barcelona. Les mateixes veus recorden que la posició del grup socialista és coneguda.Quan falten només quatre dies per a la sessió de constitució del nou consistori, Valls continua sense tenir la certesa que el pacte de govern que va reclamar entre PSC i comuns s'acabi de produir abans de dissabte. Després d'uns dies de descans fora de Barcelona, el candidat de Barcelona pel Canvi-Ciutadans no ha mantingut converses recents amb l'entorn socialista. De fet, en les darreres hores ha expressat al seu entorn el desconcert per la falta de concrecions respecte a la proposta formulada, que continua sent una condició indispensable. "Si no passa, no serà possible [cedir els vots]. Això segur", apunten les fonts consultades. Valls no té totes les garanties de què succeirà perquè l'escenari no està tancat.Es coneixen, això sí, les intencions de cada part. Collboni ha expressat públicament la necessitat de vincular el seu suport a Colau a una entesa prèvia a la investidura, que serveixi per repartir responsabilitats de govern. Els comuns, en canvi, no tenen tanta pressa. Creuen que hi ha marge per lligar els detalls de l'executiu després de fer Colau alcaldessa i es resisteixen a firmar un compromís definitiu amb Collboni. Fer-ho implicaria renunciar a la fórmula del tripartit amb ERC massa aviat. El PSC, sense cap voluntat d'entendre's amb els republicans, preferira afrontar l'escenari de cara abans de dissabte.Des del punt de vista de Barcelona en Comú, rubricar un acord amb el PSC -i no un preacord- implicaria una nova consulta a les bases, segons els estatuts de la formació. I la direcció del partit de Colau prefereix estalviar-se una segona votació que evidenciï divisió a l'espai. Per això, divendres passat va cenyir la votació del plenari a promoure la candidatura de Colau a l'alcaldia, una proposta sobre el paper de la candidata -principal patrimoni de l'espai polític i figura de consens- avalada per una àmplia majoria (457 vots a favor i 27 en contra). Tal com va detallar aquest diari la mateixa nit del plenari al centre cívic de la Sedeta , la coordinadora del partit no es plantejava cap altra consulta, tampoc si fracassa l'aposta pel tripartit i cal reduir l'entesa a un pacte de mínims amb el PSC.Tal com ha repetit Colau des que Valls ha guanyat centralitat en el debat del futur govern de Barcelona, en cap moment s'han produït comunicacions entre els comuns i Barcelona pel Canvi-Ciutadans. Ni de la pròpia candidata ni de cap dirigent de la seva formació. Els comuns han circumscrit els seus contactes exclusivament a ERC i el PSC. Colau només s'ha reunit amb Maragall i Collboni. Una altra cosa és que en campanya renegués dels vots de Valls i ara consideri que siguin "benvinguts", tal com va expressar aquest diumenge en una entrevista a La Sexta Ara mateix, la sessió d'investidura de dissabte a la tarda presenta nombroses incògnites. En el cas que Colau fos capaç de recollir els vots suficients, tampoc hi ha la seguretat que el grup municipal de Valls -format per tres independents i tres dirigents de Ciutadans- voti en bloc. El cap de files planteja donar suport a Colau si es compleix l'escenari descrit, però la formació taronja aposta per investir Collboni com a "mal menor" . I la situació no està exempta de tensions. Ciutadans no ha pogut aclarir aquest dimarts si votarà el mateix candidat a l'alcaldia que Valls.

