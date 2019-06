El Suprem obliga els familiars a treure's les xapes de suport als presos

Fa mesos que el Tribunal Suprem va marcar criteri sobre els símbols en favor dels presos polítics dins la institució. Els magistrats de la sala segona de l'alt tribunal va decidir deixar que els acusats, els familiars i el públic portessin llaços grocs durant les vistes i a l'interior de l'edifici. No obstant això, el mateix criteri no ha estat el que s'ha viscut, aquest dimarts, en relació a altres símbols en favor de la llibertat dels presos polítics.Ha estat el cas de les xapes que portaven alguns dels familiars dels líders independentistes, segons han explicat a. La policia espanyola ha obligat Diana Riba, parella de Raül Romeva, a treure's la xapa que portava a la solapa amb un dibuix que havia fet l'exconseller d'Exteriors des de la presó. Malgrat que li han requisat el símbol, li han deixat mantenir el llaç groc que portava just al costat. Els agents, que no li havien cridat l'atenció en altres ocasions, li han fet deixar l'objecte a l'entrada del Suprem, justament al lloc on els familiars i els advocats deixen els mòbils i aparells electrònics.Una situació molt similar és la que ha viscut Montse Bassa, germana de Dolors Bassa i ara també diputada d'ERC a Madrid com a cap de cartell per Girona. En el seu cas, no li han requisat la xapa a l'entrada, tot i que l'han anat a buscar durant el primer recés, just abans del migdia. Quan un dels agents l'ha vist amb la imatge de la presa política a la solapa, li ha fet treure el pin, i malgrat que ella s'ha compromès a guardar-se-la a la bossa i no tornar-se-la a posar, l'agent l'ha obligat a anar-la a deixar a l'entrada, al mateix lloc que els telèfons mòbils, on hores abans l'havia dipositat també Riba.Segons han explicat Riba i Bassa a, es tracta d'una situació "inusual" i, fins i tot, "poc coherent", ja que el símbol per excel·lència per reivindicar la llibertat dels presos i preses és el llaç groc, i en aquest cas el tribunal el permet fins i tot dins de la sala d'ejudiciament. Una vegada han sortit de l'alt tribunal, les familiars han pogut recuperar els objectes i ràpidament se'ls han tornat a posar.

