Torra i ERC encarrilen les converses per la resposta a la sentència

"No ens podem permetre no tenir una unitat estratègia". Així ha resumit Sergi Sabrià, president del grup parlamentari d'ERC, el resultat de la reunió que han mantingut els republicans aquest dimarts amb el president Quim Torra al Palau de la Generalitat. En el marc de la ronda de contactes del president de la Generalitat amb els diferents actors de l'independentisme per intentar consensuar una resposta a la sentència del Tribunal Suprem sobre l'1-O en cas que sigui condemnatòria, ERC assegura haver mantingut una trobada "positiva" que fixa com a "primordial" la necessitat de fixar un rumb.Després de mesos en què ERC i Junts per Catalunya han exhibit diferents episodis de divergències al Parlament, especialment després de perdre la majoria arran de la suspensió dels diputats empresonats, els dos partits intenten encarrilar la situació amb l'horitzó d'una sentència que s'espera que arribi en pocs mesos. Sabrià no ha concretat cap detall de quina hauria de ser, segons el seu partit, la resposta a una eventual sentència condemnatòria.Ha argumentat que fer-ho no contribuiria a aconseguir que hi hagi un acord entre tots els actors socials i polítics. Les "línies vermelles", ha advertit, seran perjudicials en l'intent de pactar una resposta que "interpel·li el 80%" de la ciutadania. En aquest sentit, sí que ha donat per descomptat que, per complir amb aquesta premissa, el president de la Generalitat s'haurà de reunir amb entitats que no siguin estrictament independentistes. En tot cas, el dirigent republicà ha insistit que l'objectiu de la trobada d'aquest dimarts no era concretar què faran si no "posar fil a l'agulla" per explorar aquesta resposta, que hauria d'estar enllestida abans que arribi la sentència.Preguntat per si la convocatòria electoral és un dels escenaris plausibles, Sabrià s'ha limitat a afirmar que "fora del context electoral es donen millors circumstàncies" per teixir fulls de ruta unitaris. La reunió d'ERC amb Torra es produeix a les vigílies de l'al·legat final dels presos al judici. Demà serà el darrer torn de paraula dels processats abans que el cas quedi vist per sentència.

